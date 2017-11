Beyonce bo zaigrala v težko pričakovani filmski verziji Levjega kralja

Beyonce bo v igrani filmski adaptaciji Levjega kralja zaigrala Nalo, Simbovo prijateljico iz otroštva. (Foto: AP)

Pri studiih Walt Disney so februarja razkrili, da pripravljajo igrano različico animiranega filma Levji kralj iz leta 1994, vse od takrat pa se je ugibalo, kdo bo zaigral v tem nedvomnem hitu.

Zdaj so razkrili zvezdniško zasedbo, ki jo sestavljajo zveneča imena, najbolj pa seveda izstopa pop zveznica Beyonce. Pevka bo upodobila Simbovo prijateljico iz otroštva Nalo.

Film v kinematografe prihaja poleti leta 2019, v njem pa bodo zaigrali tudi Donald Glover, ki bo upodobil glavnega junaka Simbo, James Earl Jones, ki bo imel tako kot leta 1994 vlogo očeta Mufase, ter Chiwetel Ejiofor, ki se bo prelevil v Scarja. Med zvenečimi imeni so tudi komedijanti John Oliver, Seth Rogen in Billy Eichner.

Režijo je prevzel Jon Favreau, ki je režiral tudi igrano različico Knjige o džungli (2016). Tako nadarjena ekipa so sanje vsakega režiserja, je dejal ob potrditvi zasedbe in zagotovil, da bodo ustvarjalci filma do izvornega filma spoštljivi. "Zgodba pripada vsem, ki so odraščali z originalnim filmom," je dodal.

Levji kralj iz leta 1994 velja za enega najuspešnejših animiranih filmov z zgodovini, saj je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev.

Pesem Can You Feel Love Tonight Eltona Johna in Tima Ricea je bila nagrajena z oskarjem in je doživela velik prodajni uspeh.

Odrska produkcija Levjega kralje na Broadwayu je zaživela leta 1997 in je pobrala šest nagrad tony.