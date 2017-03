Bodi del najlepše ljubezenske zgodbe

POP TV Išče fante in dekleta, ki verjamejo in iščejo pristno ljubezen. Pomlad, ko se prebuja narava, nehote v ljudeh prebuja tudi potrebo po življenju v dvoje, po ljubezni in metuljčkih v trebuhu. Fantje in dekleta, ki svoj prosti čas raje kot za računalnikom preživljajo zunaj, v naravi, na kmetiji, bodo ljubezen svojega življenja lahko znova našli v resničnostnem šovu, kjer bodo izbirali svojo sorodno dušo in nekoga, s katerim se bodo zbujali srečni in tudi skupaj ustvarjali na kmetiji.



Na POP TV prihaja druga sezona Ljubezen po domače. Prijave že potekajo!

(Foto: POP TV)