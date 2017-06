Bodo drugi del filmskega muzikala Mamma mia! posneli na Visu?

Ekipa filma Mamma Mia: Here We Go Again se je prijavila za ugodnosti, ki jih producentom ponuja hrvaški avdiovizualni center (Havc), je poročal časnik Jutarnji list. Iz Havca snemanja na Visu sicer niso želeli potrditi.

Bo dalmatinski otok postal kulisa novega filma Mamma Mia? (Foto: Thinkstock)

Časnik se sklicuje na neimenovane vire iz hrvaške filmske industrije in napoveduje, da bodo že septembra na Visu nekateri igralci iz originalne zasedbe muzikala. Napoveduje, da je ob z oskarjem nagrajenih Meryl Streep in Colinu Firthu mogoče pričakovati tudi Amando Seyfried, Stellana Skarsgadoma, Julie Walters, Christine Baranski in še nekatere znane filmske obraze.

V filmskem nadaljevanju muzikala, ki je narejen na podlagi gledališke uspešnice z londonskega West Enda, bodo znova uvrščene znane zimzelene pesmi švedske pop skupine ABBA. Moška člana planetarno znane skupine, Björn Ulvaeus in Benny Andersson, pa bosta svetovalca v nadaljevanju filma.

Premiero nadaljevanja načrtujejo za julij 2018 ob deseti obletnici predvajanja prvega celovečerca. Mamma Mia! je bila svetovna uspešnica leta 2008, ko so producenti v kinematografih zaslužili okoli 600 milijonov dolarjev. Film in igralci, posebej Streepova, so prejeli številne mednarodne nagrade.

Mesta ob hrvaški obali, posebej Dubrovnik, so v preteklih letih pričarala filmske kulise za mnoge svetovno znane celovečerce in serije, vključno z Igrami prestolov, Vojno zvezd in Robinom Hoodom, kar je prispevalo tudi k razpoznavnosti in krepitvi hrvaškega turizma.

Pričakujejo, da bo snemanje muzikala pomagalo tudi k razvoju turizma na Visu, na kateremu so bili do osamosvojitve Hrvaške prepovedani obiski turistov iz drugih držav zaradi številnih objektov nekdanje jugoslovanske vojske.