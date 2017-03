Bodo Veliki pokovci žrtvovali svoj honorar, da bi serijo še naprej snemali?

Serijo Veliki pokovci snemajo že 10 let, letos pa je že petič zapored nagrado za najljubšo serijo televizijske mreže po izboru ameriškega ljudstva. (Foto: AP)

Vse kaže, da bodo priljubljeno humoristično serijo Veliki pokovci (Big bang theory), ki jo predvajajo na televizijski mreži CSB, producira pa jo Warner Bros, snemali vsaj še dve leti, če se bodo le uspeli z igralsko zasedbo dogovoriti glede njihovih honorarjev za 11. in 12. sezono.

Originalnih pet zvezdnikov, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar in Simon Helberg, zaslužijo milijon dolarjev na vsako epizodo (950.000 evrov), igralki Mayim Bialik in Melissa Rauch, ki sta se seriji pridružili v tretji sezoni, v četrti pa postali del stalne zasedbe, pa le 200.000 dolarjev (190.000 evrov) na epizodo.

Zato se je zdaj originalna peterica ponudila, da vsak od svojega honorarja odstopi 100.000 dolarjev (95.000 evrov), teh dodatnih 500.000 dolarjev (475.000 evrov) pa bi nato razdelili med soigralki. Tako bi vsaka v novi sezoni na epizodo zaslužila 450.000 dolarjev (430.000 evrov).

Ni še jasno, ali bosta Bialikova in Raucheva vseeno zahtevali enako plačilo kot ga imajo njuni soigralci za ti dve sezoni, ki bosta najverjetneje zadnji. Čeprav so s pogovori o morebitni novi sezoni začeli konec lanskega leta, sta igralki namreč šele zdaj pričeli s pogajanji.V teh letih sta namreč postali bistveni del serije, Bialikovo so lani kritiki nagradili celo kot najboljšo stransko igralko v komični seriji.

Čeprav sta se seriji pridružili že v tretji sezoni, je honorar igralk Mayim Bialik (levo) in Melisse Rauch (na sredini) znatno manjši od honorarjev njunih soigralcev. (Foto: AP)

Serija, ki je letos že peto leto zapored osvojila nagrado za najboljšo televizijsko humoristično serijo po izboru ljudstva (People's Choice), je podjetju Warner Bros že prinesla neverjetnih 950 milijonov evrov zaslužka.

Trenutno je serija v svoji deseti sezoni, a najverjetneje jo bodo podaljšali še za dve sezoni. Izvršni producent Bill Prady je na svojem Facebooku pisal, da je ta dogovor že sprejet.

Mreža CBS je sicer zelo zadovoljna z najbolje gledano televizijsko serijo. "Predvajali jo bomo, dokler jo bodo ljudje hoteli," je dejal direktor Glenn Geller. "Upam, da traja večno," je dejal, z njim pa se nedvomno strinjajo vsi oboževalci.

Izvršni producent Steve Molaro pa je dejal, da te, desete, sezone ne dojema kot zadnje, čeprav ima v glavi že predstavo, kako se bo serija končala. "Nekaj misli kroži po mojih mislih, a o njih še nismo govorili," je dejal po koncu devete sezone. "Zdi se mi, kot da je to nekje daleč stran, za vedno. Dokler ne postane realnost, o tem ne bom razmišljal, ker postanem žalosten," je dejal.

A tudi če se serija konča, televizijska mreža že kuje načrte za prihodnost. V mislih imajo serijo, ki bo govorila o mladih letih enega izmed glavnih likov, Sheldona Cooperja.