VIDEO: Bostonski heroji - film posnet po resničnih dogodkih

Bombni napad na bostonski maraton leta 2013 na praznik domoljubov (Patriots Day) je pretresel življenja in na preizkušnjo postavil bistvo ameriškega duha. Toda takoj po napadu je mesto stopilo skupaj in storilca izsledilo v rekordnem času, preden sta lahko škodo povzročila še kje drugje. Meščani se niso predali obupu in paniki, temveč so družno premagali svoja morebitna razhajanja, da onemogočijo skupnega sovražnika. Skozi predanost in s posamičnimi pogumnimi dejanji se je mesto – in celotne ZDA – iz te katastrofe dvignilo še močnejše in bolj povezano kot kdaj prej in kot v dokaz, da ljubezen premaga zlo.

Igrajo Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, oskarjevi nagrajenec J.K. Simmons in Michelle Monaghan.