'Brez zmage ni preživetja'

Gary Oldman je za vlogo Winstona Churchilla že prejel zlati globus, nominiran pa je tudi za oskarja. (Foto: Karantanija Cinemas)

Biografska drama Najtemnejša ura je nominirana za šest oskarjev. Med njimi tudi za najboljši film in glavno moško vlogo, ki si jo je za upodobitev britanskega politika Winstona Churchilla prislužil Gary Oldman. Film je nominiran še v kategorijah za najboljšo kostumografijo, scenografijo, fotografijo ter masko in frizuro, ki sta zelo pripomogli k avtentičnosti glavnega lika.

Igralec je moral za vlogo ves čas snemanja nositi posebno obrazno masko. (Foto: Karantanija Cinemas)

Boj za ideale in svobodo

Navdihujoča resnična zgodba je umeščena na začetek druge svetovne vojne, ko se novo pečeni predsednik britanske vlade Winston Churchill zoperstavi mirovnim pogajanjem z nacistično Nemčijo in zahteva, da se okupatorju ne sme popuščati. Preostalo vlado, ki je resno razmišljala o pogajanjih za mirovno pogodbo (Hitler je do junija 1940 osvojil že polovico Evrope), je postavil pred dejstvo, da se bo Britanija borila za svoje ideale in svobodo naroda. Že v svojem prvem govoru kot premier 19. maja 1940 sodržavljanom ni obljubil "ničesar razen krvi, truda, solz in potu". Napovedal je, da se vojna lahko konča samo z zmago "za katerokoli ceno". Njegova odločitev je spremenila tok zgodovine, saj je z uveljavljanjem takšne politike okrepil samozaupanje in voljo do odpora Britancev in s tem ustvaril osnovo za končno zmago nad Hitlerjem.