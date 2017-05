Čakanja je konec! Kralj Artur je zavzel velika platna

Kratka vsebina filma:

Arturju v otroških letih ubijejo očeta in krone se dokoplje njegov stric Vortigern (Jude Law). Oropan tistega, kar mu pripada po rojstvu, in brez pravega zavedanja, kdo sploh je, Artur odrašča po zakotnih ulicah mesta. A ko iz kamna potegne meč, se njegovo življenje obrne na glavo, in prepoznati in priznati mora lastno dediščino.

Iz zakulisja:

Vsakdo od nas pozna legendo o kralju Arturju – ali pa vsak tako mislimo. V rokah režiserja Guya Ritchieja je zgodba dobila sodobno ostrino, Artur pa, še ne kralj, je pridanič, ki mora odkriti lastno usodo, čeprav se bojuje proti monarhiji, ki bi ji moral vladati. »Po mojem najboljše pripovedi junaka popeljejo na popotovanje, ki presega njegove omejitve in mu omogoči, da se iz svoje najosnovnejše nravi povzpne v nekoga, ki si zasluži več,« pravi Ritchie, ki je režiral po scenariju, ki ga je na podlagi zgodbe Davida Dobkina in Jobyja Harolda spisal s Haroldom in Lionelom Wigramom. »V naši inačici zgodbe se Arturjevo življenje začne na dnu – razcapanček je v bordelu, potika se po ulicah, uči se dvobojevanja in se s pajdaši izmika roki pravice. Dejanja drugih – nekatera z dobrimi, druga s slabimi nameni – ga prisilijo, da razširi svoj pogled na to, kaj in kdo lahko postane.«

Charlie Hunnam, ki igra naslovnega junaka, pravi, da je Ritchie »vzel zgodbo tega klasičnega junaka in jo prilagodil novi generaciji. Naš Artur je odrastel na ulici, zna poskrbeti zase, surov je, izoblikoval si je lasten svet, v katerem je princ tatov. V nobenem primeru ni plemenita duša, ki išče razlog za svoj obstoj.«

Zelo zanimivo:

Preden je Guy Ritchie za kralja svojega novega filma proglasil Charlieja Hunnama, je imel v mislih drugega igralca, Jamieja Dornana, ki pa se je vlogi odpovedal. Zabavno pri celi zadevi pa je dejstvo, da je prišlo do neke vrste zamenjave "vlog", saj je Charlie Hunnam dolgo časa veljal za velikega favorita za vlogo Christiana Greya v filmu Petdeset odtenkov sive - vloga, preko katere je Jamie Dornan konec koncev zaslovel po vsem svetu.

V filmu igrajo še David Beckham, Astrid Bergès-Frisbey, oskarjevi nominiranec Djimon Hounsou, Aidan Gillen in Eric Bana. Ritchie režira po scenariju, ki ga je spisal sam z Lionelom Wigramom in Jobyjem Haroldom po zgodbi slednjega in Davida Dobkina.

Film si že lahko ogledate na velikih platnih, tudi v 3D različici.

