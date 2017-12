Čarobni praznični večeri v najboljši družbi

BOŽIČNI MARATON, 24. december

NA POP TV

Ob 20. uri vas na POP TV čaka filmska premiera Pripravnik (The Intern) z odlično igralsko zasedbo: Anne Hathaway in Robertom de Nirom, ki se z dovtipom loti medgeneracijskega koraka. Film, ki bo zadovoljil vsestranski okus celotne družine.

Božične klasike vas že zdaj čakajo na VOYO.

Ob 22.25 sledi romantična komedija Pisma sv. Nikolaju (Listy do M.) slovenskega režiserja Mitja Okorna, ki vas bo zapeljala v čisto pravi praznični vrtinec. Ste pripravljeni na dodatno dozo sladkorja?

Ob 24.45 pa si premierno na POP TV oglejte biblično zgodovinsko dramo Božji sin (Son of God) o življenju Jezusa Kristusa od rojstva prek odraščanja in poučevanja v templju, pa vse tja do križanja in vstajenja.

NA KINU

Ob 20. uri večer pričnite s filmom Percy Jackson: Morje pošasti (Percy Jackson: Sea of Monsters). Po tem, ko je najstnik Percy Jackson odkril, da se po njegovih žilah pretaka kri grškega boga morja Pozejdona, se v šoli za polbogove vestno uči uporabljati svoje nadnaravne moči.

Med 23. in 26. decembrom bo KANAL A čarovniško obarvan. Uživali boste lahko prav v vseh delih priljubljenega junaka Harryja Potterja. Ste že rezervirali svojo čarobno paličico?

Sledi mu Thor (Thor) ob 21.50 z odlično igralsko zasedbo: Chris Hemsworth in Natalie Portman. Tik preden ga na veliko nejevoljo njegovega zlobnega brata Lokija ustoličijo na prestolu mitološkega kraljestva Asgard, mladega Throra izženejo iz kraljestva.

Ob polnoči na KINO prihaja 300: Vzpon Imperija (300: Rise of an Empire). Akcijska vojna drama nadaljuje vizualno osupljivo izkušnjo uspešnice 300 in prinaša novo poglavje epske sage na novem prizorišču: na morju.

BOŽIČ, 25. decembra

Ob 20. uri na POP TV spremljajte zadnjo epizodo prve sezone naše izjemno priljubljene in rekordno gledane serije Reka ljubezni. Po vseh ljubezenskih trikotnikih, intrigah hudobnih babnic, starih skrivnostih in zamerah ter preteklosti upamo, da bodo tudi na Krki v praznično obdobje vstopili zaljubljeni in srečni.

Ob 21. uri dozo romantike nadaljujte od premieri ganljivega drugega dela filma Pisma sv. Nikolaju 2 (Lity do M2), ki vas v dolgem večeru ne bo pustil ravnodušne. Vsa družina bo lahko spremljala razplet božičnih zgodb.

Na KINO bo božični dan bo kot naročen za uživanje pod odejo z daljincem v roki. Ves dan bomo predvajali filme z besedo "božič" v imenu in ob katerih bo lahko uživala cela družina.

Deček, ki je rešil božič (Boy Who Saved Christmas), Božič na Beverly Hillsu (Beverly Hills Christmas), Božična koča (Christmas Lodge), Božična izpoved (Christmas Confession), Kupljen božič (Surviving Christmas), Družina za božič (Family for Christmas), Božič na kvadrat (Four Christmases).

