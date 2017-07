'Carrie, vedno v naših mislih, nikoli pozabljena'

Carrie Fisher, naj bo sila vedno s teboj. (Foto: AP)

Ameriško igralko Carrie Fisher smo si vsi zapomnili po vlogi uporniške bojevnice, princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd. V franšizo se je nato vrnila leta 2015 Vojna zvezd: Sila se prebuja v režiji J. J. Abramsa, v kateri je znova igrala ikonično princeso Leio, kmalu so najavili tudi nadaljevanje, ki prihaja na filmska platna letos decembra.

Nato pa nas je presenetila novica o njeni smrti, in tako nas je igralka zapustila 27. decembra lani, vzrok smrti pa je bila spalna apneje – prenehanje dihanja med spanjem, nekaj dni pred smrtjo pa jo je zadel tudi infarkt. Igralkino življenje je bilo tragično povezano tudi z jemanjem različnih, nedefiniranih zdravil in drog, trpela je za bipolarno motnjo, jemati pa je morala tudi več vrst predpisanih zdravil. A ostanimo pri igranju in franšizi Vojne zvezd ...

Decembra na filmska platna namreč prihaja nov del Vojne zvezd – Star Wars: The Last Jedi, lansko poletje je Carrie posnela tudi svoj del, nato pa pri 60 letih čez nekaj mesecev tragično umrla.

Ustvarjalci so zdaj pokazali prve plakate, ki reklamirajo film, med njimi plakat s Fisherjevo. "To je čudovit plakat. Naježila se mi je koža. Plakat je ujel njeno žalost, eleganco, moč in skrivnostnost, ki je Carrie – princesa – general," je zapisal eden od oboževalcev, med drugim so zapisali, da bo igralka vedno v njihovih mislih, nikoli pozabljena ...