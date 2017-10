Čas je za počitek pred televizijo!

Vsi, ki imate radi animirane filme in se ob njih glasno smejite, ne smete zamuditi animiranega filma na OTO ob 19.30.

(Foto: POP TV)

Hotel Transilvanija

Dobrodošli v Hotelu Transilvanija, Drakulovem letovišču za pošasti, kjer se lahko spački in stvori odpočijejo od neusmiljenega sveta ljudi. Neki konec tedna Drakula k sebi povabi najboljše prijatelje – Frankensteina in njegovo soprogo, zabavljaškega Mumijo, Nevidnega moža ter družino volkodlakov – za prav poseben dogodek: proslavo ob 118. rojstnem dnevu svoje najstniške hčere Mance. Drak je sijajen in celo pikolovski gostitelj, a težava se pojavi iz nepričakovane smeri: ko mladi popotnik po naključju odkrije njegov dom in se celo zaljubi v uporniško Manco.

Še vedno izjemno zabaven, a vseeno malo resnejši film z veliko globjo vsebino bo na KINO ob 20.00.

(Foto: POP TV)

Na potovanju z mamo

Izumitelj Andy Brewster se podaja na dolgo potovanje, da bi prodal svojo zadnjo iznajdbo. Še prej se odpravi na obisk k svoji mami Joyce in jo v trenutnem navdihu povabi, naj se mu pridruži na 8-dnevnem in 5000 km dolgem potovanju čez vso državo. Niti predstavlja si ne, kaj vse ga na poti čaka. Joyce ga sprva nenehno nadleguje s svojimi norčijami, a sin in mati se ponovno zbližata in odkrijeta, da imata več skupnega, kot sta si sprva mislila.

Ob 21:45 uri vas bo na KINO pozdravila izjemna igralska zasedba: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Sela Ward.

(Foto: POP TV)

Dan po jutrišnjem

Jack Hall je strokovnjak za podnebne spremembe. Njegove raziskave kažejo, da lahko segrevanje našega planeta sproži nenadno in katastrofalno spremembo podnebja ter prinese novo ledeno dobo. To se je pred deset tisoč leti že zgodilo. Jack posvari Belo hišo, da se lahko zgodi ponovno, če ne bodo hitro ukrepali. Vendar njegovo opozorilo naleti na gluha ušesa, dokler ni prepozno. Ko se velik kos ledu odlomi z ledene plošče na Antarktiki, to po vsem svetu sproži nenavadne vremenske pojave, ki napovejo velikanske globalne spremembe. Zemlja se dobesedno znajde na robu nove ledene dobe. Medtem ko Jack o tem opozarja vodilne ljudi v državi, je njegov najstniški sin Sam skupaj s prijatelji ujet v New Yorku. Jack se odpravi ponj, vendar ni pripravljen na to, kaj vse ga čaka.