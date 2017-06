Churchill: Nikoli povedana zgodba legendarnega voditelja

Brian Cox kot Winston Churchill v drami Churchill. (Foto: Blitz)

Premierja Winstona Churchilla (Brian Cox) je strah, da bodo ponovili napake iz prve svetovne vojne na obalah Galipolija. Izčrpan je od dolge vojne, bojuje se s hudo depresijo in obseda ga želja, da bi ga zgodovina obravnavala kot velikega voditelja. Poleg tega ga njegovi politični nasprotniki nenehno obmetavajo s kritiko, predvsem general Eisenhower in maršal kopenske vojske Montgomery. Neomajno podporo dobiva le od vedno mirne in zbrane soproge Clementine (Miranda Richardson), ki ga je edina sposobna obvarovati pred živčnim in fizičnim zlomom ter mu pomagati doseči veličino, po kateri hrepeni.



Izza legendarne osebnosti in rohnečih govorov se skriva možakar, ki se je že soočil s političnim posmehom, vojaškim porazom in težavami z govorom. Impulziven je, občasno postane tudi nasilen in tiranski – a hkrati je poln strahov, obsesij in bolečine.





(Foto: Blitz)

Še nikoli povedana zgodba najbolj slovitega in slavljenega britanskega vodje razkriva naravo njegovega herkulskega truda med vojno in moč njegove žene Clemmie – njegove hrbtenice in popolne zaupnice ter ljubezni, ki ga je navdihnila, da postane veličasten zgodovinski lik.



Igrajo še John Slattery, Julian Wadham, James Purefoy, DannyWebb, Richard Durden, Helen Garrett in Ella Purnell. Po scenariju prvenca britanske zgodovinarke Alex von Tunzelmann je film režiral Jonathan Teplitzky.

Zgodovinsko dramo Churchill si že lahko ogledate na velikih platnih!

