Čudo - knjižna uspešnica, ki je očarala ves svet, bo zavzela velika platna   

Čudo je navdihujoča in ganljiva zgodba o Augustu Pullmanu: desetletnemu dečku, ki se je rodil z iznakaženim obrazom in doslej zaradi tega ni hodil v običajno šolo. Ko ga naposled vpišejo v peti razred osnovne šole, nepričakovano postane junak. Njegova družina, novi sošolci in širša skupnost se trudijo v sebi najti sočutje in sposobnost sprejemanja.

Vse, kar si je Auggie vedno želel, je, da bi bil čisto običajen otrok. A kot mu nenehno govori njegova sestra Via, človek ne more biti običajen, če se je rodil, da izstopa. Doslej se je lahko vedno zatekel v varno zavetje svoje vesoljske čelade, zdaj pa se mora znenada soočiti s celotnim vesoljem otrok, ki stremijo vanj in niti ne vedo, kako naj se sami soočijo z njim. Skozi leto, ki ponuja tako zabavne in prelepe kot težke dogodke, Auggieja dobro spemenijo stvari, ki štejejo največ: prijateljstvo, pogum in odločitev, ki jo sprejemaš sleherni dan – da boš prijazen do vseh, ki jih srečaš na svoji poti.

V filmu igrajo za zlati globus nominirani Jacob Tremblay (Soba), oskarjeva dobitnica Julia Roberts, za oskarja nominirani Owen Wilson, Izabela Vidovic, dobitnik tonyja Daveed Diggs, Sonia Braga, Danielle Rose Russell, Nadji Jeter, Noah Jupe, Bryce Gheisar, Millie Davis in novinka Elle McKinnon.

Stephen Chbosky (Charliejev svet) je režiral po scenariju, ki ga je po romanu R.J. Placio priredil skupaj s Stevenom Conradom (Nedokončani posli) in Jackom Thornom (Harry Potter and the Cursed Child).

V slovenščini je roman Čudo izšel pri Založbi Ocean v prevodu izkušenega in mednarodno nagrajenega prevajalca Boštjana Gorenca – Pižame: novembra 2014 je izšel v trdi vezavi in je do zdaj doživel še tri ponatise v mehki vezavi (inovativna vezava z dvema hrbtoma) – skupna prodana naklada je 4.700 izvodov. (Običajna naklada leposlovja v slovenščini je 500–800 izvodov, od tega se v več letih prodaje v celoti prodajo le redke.) Založba Ocean je izdala tudi priročnik za učitelje Čudo na razrednih urah s 40 urami učnih priprav za delo v razredu, ki so jih sestavili učitelji iz Osnovne šole Ledina iz Ljubljane (kako se pri pouku z učenci pogovarjati o pomembnih življenjskih temah, ki jih odpira roman Čudo) – izšel je maja 2015 v nakladi 1000 izvodov in je bil novembra 2016 že ponatisnjen.

Film ČUDO (Wonder), zaradi katerega bo svet malo lepši, si na velikih platnih lahko ogledate od 23. novembra dalje.

Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik oglasa je Blitz Film.