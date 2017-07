VIDEO: Da, prav ste videli: Ed navdušil tudi v Igri prestolov

"Tone, slišal sem, da imaš danes vozniški izpit!"

"Ja, danes, danes, toda to je že za menoj.

"Si ga uspešno naredil?"

"Ne vem, član izpitne komisije me ne mara."

"Ah, to si samo domišljaš. Kaj ti je pa rekel?"

"Nič. Ko so ga bolničarji nalagali na nosila, me je samo grdo pogledal."