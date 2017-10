Dan najlepših sanj – čas za novo ganljivo srečanje

Sanje Andreja Žemve so bile postati pevec, ki so se pred mnogimi leti v trenutku končale. Pri rosnih 20. letih je dosegel viden uspeh na festivalu Prvi glas Gorenjske in bil posledično povabljen na pevski festival v Sarajevu. Ker v tistih časih v službi niso bili navdušeni nad pojočim policistom (takrat miličnikom), je pesem, ki je bila za Sarajevski festival napisana samo zanj, ostala nezapeta in njegove sanje so se v trenutku končale. V studiu bomo gostili avtorico besedila te pesmi Elzo Budau, pevec Oto Pestner pa nas bo z interpretacijo pesmi odpeljal v čas pred 45 leti in s tem uresničil dolgo pozabljeno željo.

Sanje Andreja Žemve so bile postati pevec. (Foto: Miro Majcen)

Tanja Ferlin se je že pred 15 leti odločila za življenjsko poslanstvo, sprejeti otroke, za katere starši ne morejo skrbeti. Poleg dveh bioloških hčera je k sebi vzela še sedem drugih otrok, katerim nudi svojo ljubezen in zanje skrbi, kot da so njeni. Kot rejnica že leta opravlja 24 urni delovnik, ob tem pa pozablja nase in svoje želje. Simona, ena od njenih rejenk, pa je poskrbela, da je njena dolgoletna želja prišla do pravih ušes in si bo Tanja končno lahko vzela nekaj minut le zase.

Tanja Ferlin se je že pred 15 leti odločila za življenjsko poslanstvo, sprejeti otroke, za katere starši ne morejo skrbeti. (Foto: Miro Majcen)

Babica in dedek opevata stare čase, ko sta prvih skupnih petnajst let živela v prostrani Vojvodini v mestu Kikinda. Svojih bližnjih nista videla že dolgih 29 let, saj si zaradi ene nizke pokojnine potovanja ne moreta privoščiti. Edino željo, ki jo imata zase, je, da bi se nekoč ponovno srečala s svojimi bližnjimi v Kikindi. Obstaja pa še večja želja od te, saj se povezuje z njuno vnukinjo, ki jo imata najrajši na svetu. Svoji invalidni vnukinji želita pomagati do lažjega življenja. Njen avto, ki ji daje svobodo in samostojnost ter voljo do življenja, je že eno leto pokvarjen, denarja za popravilo pa ni. Vse želje družine Terek bodo v oddaji uresničene.

Svojih bližnjih nista videla že dolgih 29 let. (Foto: Miro Majcen)

Imate tudi vi neuresničeno željo ali bi radi komu uresničili sanje?

NE ODLAŠAJTE, PRIJAVITE SVOJO ŽELJO ŠE DANES.

Vabljeni tudi k ogledu oddaj v živo! Svoje vstopnice lahko rezervirate na spodnji povezavi.