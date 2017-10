Dan najlepših sanj: Igorjeve sanje bodo postale resničnost

Osnovnošolskemu učitelju Igorju Plohlu se je pred desetimi leti zaradi nesrečnega padca iz strehe, po katerem je pristal na invalidskem vozičku, življenje obrnilo na glavo. A z veliko truda in vztrajnostjo mu je v letih po padcu uspelo nadaljevati polno življenje. Svojo zgodbo je obrnil v pozitivno smer in jo preko otroških knjih predstavil otrokom. In prav v teh knjigah se skriva Igorjeva velika želja.