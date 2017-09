Dan najlepših sanj: Lego kocke, newyorški maraton in snidenje z mamo

Andreja Bedrač se bo po dolgih letih spet srečala z mamo. (Foto: Miro Majcen)

V drugi oddaje nove sezone Dan najlepših sanj bo Peter Poles presenetil najstnico Neno, ki je prejela karte za spust po ziplineu v Planici, strastni kolesar Andrej iz Ljubljane se bo razveselil natanko takega kolesa, ki so mu ga ukradli, 34-letni Robert iz Grosupelj, navdušenec nad stroji, zanimajo ga tudi tovorni vlaki in dizelske lokomotive, pa ima 22 let staro željo, da bi nekoč imel železnico iz Lego kock. Peter zagovarja, da so želje iz otroštva najbolj srčne, mu bo uspelo prebuditi otroka v Robiju?





Kako srečno roko bo imel Aleš Brglez? (Foto: Miro Majcen)

Aleš Brglez iz Miklavža na Dravskem polju se je pred leti po hudi nesreči z motorjem odločil, da postavi svoj motor v kot in zapolni praznino s tekom. Iz rekreativnega tekača je šel stopnilčko višje in že kmalu začel osvajati maratone po Sloveniji in tujini. A zanj še vedno ostaja nedosegljiv tekaški cilj, teči na znamenitem newyorškem maratonu. Aleš si namreč že tri leta želi, da bi se z žrebom udeležil tega maratona, a žal te sreče še ni imel. Zato je iz leta v leto bolj razočaran. Bo sreča ob žrebu v oddaji njegovi strani?





Lego kocke bodo razveselile Roberta. (Foto: Miro Majcen)

Kako je odraščati brez mame ve 16-letna Andreja Bedrač iz okolice Ptuja, saj je pred devetimi leti njena mati po spletu nesrečnih okoliščin morala ostati v tujini in se nikoli več vrnila nazaj k svoji hčeri. Po vseh teh predolgih se bosta zopet lahko vrgli v objem in skušali nadoknadili vsaj delček izgubljenega časa.

Ne zamudite še ene izredno čustvene oddaje Dan najlepših sanj!