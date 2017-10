Dan najlepših sanj: Velika ljubiteljica živali bo postala oskrbnica v živalskem vrtu

Barbara Štajdohar iz Črnomlja tako zelo obožuje živali, da ima dama kar štiri ribe, dva psa, 12 mačk, 10 panjev čebel, zajčka z imenom Piškotek, dve činčili. Rito in Poko, ter deguja Mašo in Dašo. Prav posebej pa je bila navezana na eksotično ljubljenko – opico Simbi – ki je žal že poginila. Zato so ji v oddaji Dan najlepših sanj uresničili željo: v živalskem vrtu bo postala oskrbnica za en dan, da se bo o živalih še več naučila.