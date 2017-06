Daniel Day-Lewis je končal svojo igralsko kariero

Eden najboljših igralcev v zgodovini in edini igralec, ki je osvojil kar tri oskarje za glavno moško vlogo, 60-letni Daniel Day-Lewis, je presenetil z odločitvijo, da se bo upokojil od igranja. Igralec ni sporočil razloga svoje odločitve, njegova predstavnica pa je povedala le, da je "neizmerno hvaležen vsem, s katerimi je sodeloval in občinstvu, ki ga je vsa ta leta spremljalo" ter da ne on ne njegovi predstavniki o tem ne bodo več govorili.