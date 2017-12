Dexter Fletcher prevzel režijo biografskega filma o Freddieju Mercuryju

"Film je končno v nastajanju," je julija navdušeno javila slavna zasedba Queen. Sprva naj bi v dolgo pričakovanem biografskem filmu režiserja Bryana Singerja o slavni zasedbi Mercuryja upodobil Sacha Baron Cohen, v zdajšnji različici pa bo v vlogi legendarnega pevca nastopil Rami Malek. A zadeve se je znova zakomplicirala, kajti studio je odpustil Singerja in na režiserski stolček znova postavil Dexterja Fletcherja. Kot so sporočili iz studiev, se bo produkcija nadaljevala prihodnji teden.

V studiih so kot razlog, da so odpustili Singerja, navedli režiserjevo nezanesljivost. Singer pa na drugi strani pravi, da so ga odpustili v času njegove bolezni in da studio ni imel posluha za njegove težave.

Hollywood Reporter je tudi poročal, da se je Singer zapletel v prepir z glavnim igralcem Ramijem Malekom, ki je prevzel vlogo frontmana Freddieja Mercuryja ter da se veliko krat sploh ni prikazal na snemanju.

Singer je v izjavi, ki jo je njegov odvetnik posredoval BBC, izrazil razočaranje nad tem, da ne bo mogel dokončati filma, "projekta, ki mu je strastno predan".

Pojasnil je, da je studie zaprosil za nekaj časa, da bi se lahko vrnil v ZDA in se posvetil zdravstvenim težavam enega od svojih staršev. "To je bila zelo huda izkušnja, ki je resno vplivala tudi na moje lastno zdravje. Žal studio ni imel posluha za moje težave," je pojasnil in dodal, da na odločitev ni imel nobenega vpliva, govorice o sporu z Malekom pa je označil kot neresnične.

Film Bohemian Rhapsody snemajo v Veliki Britaniji, v njem preostale člane zasedbe Queen igrajo Ben Hardy, Joe Mazzello in Gwilym Lee.

Film je sicer v nastajanju že približno osem let, med vpletenimi v projekt so bili tudi režiserja Tom Hooper in Stephen Frears ter med igralci tudi Ben Whishaw.