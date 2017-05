Dip: Pustolovščina, ki ni za mehkužce

Piše se leto 2100, ko je človeštvo že zapustilo Zemljo, kolonija ekstravagantnih bitij pa še vedno živi v breznu v najglobljem predelu oceana. Dip, zadnji pripadnik vrste hobotnic in žival pustolovskega duha, ki po značaju spominja na slovitega slončka Dumba, v teh globočinah živi s svojima neomajnima prijateljema, nerodnim ribakom iz rodu morskih žab Ivom in nevrotično globokomorsko škampinjo Lizo.

Animirano pustološčino si na naših velikih platnih lahko ogledate od 11. maja dalje. (Foto: Blitz)

Ko podvodne živali zaradi nesreče izgubijo dom, pošlje Kraken, varuh brezna, Dipa in njegova prijatelja na nevarno potovanje z namenom, da bi živalim našli nov dom. Na nalogi se jim pridruži nenasitna murena Mora in druščina skupaj potuje do neverjetnih prizorišč, kot so potopljeni New York, Titanik in Arktika, pri tem pa se soočajo z mogočnimi sovražniki in se zapletajo v zabavne prigode. Bodo Dip in prijatelji zmogli oceanskim širjavam povrniti njihovo nekdanjo slavo?



Zgodba v sebi nosi globok pomen, ki ga poskuša prenesti na najmlajše člane občinstva. "Z našo zgodbo želimo mladim in starim – predvsem pa najmlajšim –sporočiti, da če umre ocean, umre celoten planet. Ne gre za sporočilo o neizogibnem uničenju, temveč ravno nasprotno: to je sporočilo upanja, podanega skozi oči peščice prikupnih, četudi bizarnih likov, kakršne lahko najdemo le v globinah oceanov. Naivnost naših likov in njihov smisel za humor sta živo nasprotje sveta, ki zna biti prečudovito pisan in vabljiv, hkrati pa strašljiv in nedojemljiv. In s tem skušamo povedati, da je globoko na oceanskem dnu votlina, v kateri je še najti seme upanja", je povedal režiser Julio Soto Gúrpide.

Sinhronizirano animirano pustolovščino si na naših velikih platnih lahko ogledate od 11. maja dalje. Oglejte si napovednik!