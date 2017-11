Kralja vikendov sta postavila rekord gledanosti!

V soboto bo na sporedu že 50. oddaja Dan najlepših sanj. (Foto: POP TV)

Kralja vikendov, voditelja Peter Poles in Denis Avdić, sta na vrhuncu četrte sezone oddaj Dan najlepših sanj in Znan obraz ima svoj glas, pred televizijske zaslone zvabila največ zabave željnih gledalcev v tej sezoni. Oddaji, ki sta postali sinonim za večerno sproščanje pred TV-zasloni, sta dosegli rekordno gledanost med televizijskimi vsebinami v živo.

Oddaja Dan najlepših sanj, ki teče že četrto sezono, je dosegla 12,3-odstotni rating in 38-odstotni delež vseh gledalk in gledalcev televizijskih vsebin v živo.

Ekipa oddaje Dan najlepših sanj bo v soboto praznovala poseben jubilej.

Raziskavo je 18. 11. opravil AGB Nielsen Media research med občinstvom starosti od 18 do 54 let. Dan najlepših sanj, ki stoji pred jubilejno 50. oddajo, ob dolgih sobotnih večerih razveseljuje vse tiste, ki si drznejo želeti. Peter Poles s svojo tenkočutnostjo riše nasmehe na obraze vseh, ki se jim uresničijo želje, celotne ekipe in gledalcev. Sobote so tako ob 20. uri rezervirane za uresničevanje najbolj skritih želja.





Zadnjo oddajo Znan obraz ima svoj glas si je ogledalo 57 odstotkov vseh gledalcev televizijskih vsebin v živo. (Foto: POP TV)

Oddaja Znan obraz ima svoj glas pa je v štirih sezonah prav tako postala sinonim nedeljske zabave. Številne preobrazbe in energičnost nastopajočih so v četrti sezoni prinesle rekordno gledanost in dosegle 20,7-odstotni rating in 57-odstotni delež vseh gledalcev televizijskih vsebin v živo (AGB Nielsen Media research, 19. 11., 18–54 let). Vsako nedeljo se ob 20. uri tako lahko prepustimo preobrazbam osmih glasbenikov, ki navdušujejo tako mlajše kot starejše, ob tem pa se nasmejimo še šalam Denisa Avdića in zloglasne žirantske "mafije".

