Dobrodošli v džungli z The Rockom!

Jumanji ni igra, ki bi jo igrali mi - to je igra, ki se igra z nami. Leta 1995 je svet spoznal igro Jumanji v istoimenskem filmskem hitu in kjer je glavno vlogo odigral nepozabni Robin Williams. Natanko 22 let pozneje, si bomo lahko ogledali posodobljeno različico igre v pustolovskem spektaklu Jumanji: Dobrodošli v džungli, ki je nadaljevanje prvega filma. Štirje srednješolci odkrijejo staro videoigro Jumanji, za katero še nikoli prej niso slišali.

The Rock je glavna zvezda filma Jumanji: Dobrodošli v džungli. (Foto: Continental film)

Nenadoma se znajdejo v zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po svojem izboru: Spencer tako postane piflarski raziskovalec, športnik Fridge postane pravi Einstein, priljubljena Bethany postane srednjeveški profesor, nežna Martha pa se spremeni v neustrašno bojevnico. Toda zabava bo kmalu prerasla v nekaj drugega, ko bodo odkrili, da se Jumanjija ne samo igra - treba ga je preživeti. Da bi premagali igro in se vrnili v resnični svet, se bodo morali podati na najnevarnejšo pustolovščino svojih življenj, odkriti, kaj je Alan Parrish pustil za sabo pred 20 leti, in se naučiti povsem drugače gledati nase. Sicer bodo za vedno obtičali v igri.

