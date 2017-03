Domača satirična komedija Pr' Hostar navdušila že več kot 200.000 gledalcev

Domača satirična komedija Pr' Hostar navdušila več kot 200.000 gledalce (Foto: Karantanija Cinemas)

Filma Pr'Hostar se na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov trenutno nahaja na drugem mestu. (Foto: Karantanija Cinemas)

Da bo slovo, kot je treba in z željo, da postane Pr'Hostar najbolj gledan slovenski film, gorenjski gaunarji svoje oboževalce, sploh pa tiste, ki še niso utegnili v kino, še enkrat vabijo k smehu.



Ponedeljek, 3. april, bo čisto poseben dan – PR'HOSTAR DAN, ko se bomo lahko smejali za simbolično ceno 1 evro. Satirično komedijo, ki je do danes osvojila že šest zlatih rol, si bo po tej ceni prvi ponedeljek v aprilu mogoče ogledati v sledečih kinematografih: Kolosej Ljubljana, Kolosej Kranj, Kolosej Maribor, Kino Bežigrad, Kino Žiri, Kino Sora Škofja Loka, Kino Velenje, Mestni kino Domžale, Kino Slovenj Gradec, Linhartova dvorana – Radovljica, Art kino Odeon – Izola, Kino Trbovlje, ZIK- kino Črnomelj, Kino gledališče Tolmin in Kino – kulturni dom Krško.

O tem, da je film vreden ogleda pa pričajo tudi številke:

- Pr'Hostar zabeležil največji otvoritveni vikend leta 2016: 28.160 gledalcev

- Luka Marčetić osvojil rekord otvoritvenega vikenda med slovenskimi režiserskimi prvenci

- Pr'Hostar že v otvoritvenem vikendu osvojil prvo Zlato rolo (25.000 gledalcev)

- Pr'Hostar v prvem tednu predvajanja osvojil tudi drugo Zlato rolo (50.000 gledalcev)*

- Pr'Hostar v pičlih 11 dneh osvojil tretjo Zlato rolo (75.000 gledalcev)*

- Pr'Hostar v treh vikendih rednega predvajanja presegel magično mejo 100.000 gledalcev

- Pr'Hostar postal najbolj gledan film leta 2016!

- Pr'Hostar v štirih vikendih osvojil VELIKO ZLATO ROLO (125.000 gledalcev)

- Pr'Hostar v petih tednih osvojil DRUGO VELIKO ZLATO ROLO (150.000 gledalcev)

- Pr'Hostar pristane na TRETJEM mestu najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije

- Pr'Hostar v devetih tednih osvoji TRETJO VELIKO ZLATO ROLO (175.000 gledalcev)

- Pr'Hostar prejme medijsko nagrado žaromet za filmsko zgodbo leta

- Pr'Hostar trenutno na DRUGEM mestu najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije

- Skupno število gledalcev: 200.265 gledalcev

Filmska senzacija Pr'Hostar si je prislužila še dve veliki zlati roli. (Foto: Karantanija Cinemas)

O FILMU PR'HOSTAR

Pred štirimi leti je spletna serija Pr'Hostar postala pravi slovenski YouTube fenomen. Ustvarjalna ekipa, ki jo je širša javnost spoznala v skečih, kot so Car, Krastać in Carice, je tedaj postregla z izvirnimi prigodami gorenjskih gaunarjev, sočnim besediščem in zabavnimi liki, ki so jih gledalci v trenutku vzljubili. Medtem ko so videi beležili pol milijonske in celo milijonske oglede, njihovi stvaritelji niso počivali na lovorikah, temveč so neumorno pripravljali svoj prvi celovečerni film.

Slednjega so slovenski mojstri satire osnovali na četrti epizodi serije, kjer se v središču zgodbe odvija neizprosno hudomušen boj malega človeka proti pogoltni oblasti. Zgodbo malih ljudi velikih src so umestili na gorenjsko podeželje, v propadajoč hotel, kjer moči merijo izkoriščevalski direktor in muhasto osebje. Preko likov, zaposlenih v hotelu Pr'Hostar, so ustvarjalci prikazali vsakodnevne frustracije navadnih delavcev, ki so podvrženi raznovrstnim zahtevam in kapricam nadrejenih. Tako je svojeglavo osebje postalo necenzuriran glas ljudstva. In čeprav so tudi hotelski uslužbenci pri izpolnjevanju svojega poslanstva lahko malce kruti, so predvsem resnični in človeški, s čimer se bodo gledalci zlahka poistovetili.

Pod scenarij za film, ki je nastajal skoraj leto dni, se podpisujeta Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, režisersko taktirko pa je prevzel Luka Marčetić, avtor serij Dan ljubezni in V dvoje.