Zaradi ganljivega pisma se mu je uresničila velika želja

Z malo sreče lahko prav vi spoznate glavne junake serije Usodno vino in si ogledate zakulisje snemanja vaše najljubše serije. (Foto: Damjan Žibert)

Redko se zgodi, da lahko na štiri oči spoznamo svojega idola, z njim poklepetamo in še redkeje, da se z njim fotografiramo. A ravno to je uspelo osnovnošolcu Boru, ki je producentom priljubljene serije Usodno vino napisal tako ganljivo pismo, da so mu izpolnili veliko željo.

"Rad bi si ogledal snemanje Usodnega vina, če mi izpolnite željo, vam bom celo življenje hvaležen," je med drugim v svojem pismu zapisal Bor.

In tudi vi imate priložnost, da z malo sreče spoznate igralce vaše najljubše serije Usodno vino.





Si želite spoznati Klemna Janežiča, ki v seriji nastopa v vlogi zdravnika Martina Rozmana? (Foto: POP TV)

POZOR!



Če ste bolj umetniška duša, nam lahko pošljete kakšno risbo, če vam bolj leži pisanje, lahko napišete kakšno pismo, namenjeno svojemu najljubšemu igralcu … Skratka, kar vam srce poželi. Bodite izvirni, saj domišljija ne pozna meja, in s ščepcem sreče se lahko prav vi že čez nekaj dni sprehodite po studiu, kjer nastaja uspešnica Usodno vino.



Igralci Usodnega vina bodo izmed vseh prejetih izbrali 10 najboljših in njihove avtorje povabili na ogled studia in druženje z njimi.



Svoje izdelke nam pošljite na naslov: PRO PLUS, Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, s pripisom ''Usodno vino''. Ne pozabite nam poslati tudi vaših osebnih podatkov: ime, priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka. Pošto sprejemamo do ponedeljka, 27. februarja.

Serijo Usodno vino lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Vse pretekle dele si lahko pogledate na VOYO.





Ne zamudite novega dela serije Usodno vino

Sabina je še vedno v bolnišnici. Njena transfuzija pomeni večjo težavo, kot so sprva priznali Evi. Martin se odloči, da bo priskrbel primernega darovalca. Eva dobro ve, kdo bi lahko bil primeren darovalec, vendar to rešitev vztrajno zavrača. Nina Eriku še vedno ne verjame, a gospa Dupont jo prepriča o nasprotnem. Nini preda pogodbo, ki lahko reši vse. Rebeka izve za očetovo bolezen. Daša in Simon morata pred Ivanom skrivati naklonjenost. Ines se ne ukvarja le z gradnjo, ampak tudi s svojo ločitvijo. Nina in Erik pa se počasi zbližujeta. Le kaj to pomeni za njen odnos z Martinom? Bo njuna ljubezen dovolj močna, da bo kos tej preizkušnji?



Vabljeni tudi na uradni Facebookov profil slovenske serije Usodno vino.