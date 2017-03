Dr. Dolittle bo Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. bo stopil v čevlje zdravnika Dr. Dolittlea, ki se lahko pogovarja z živalmi. Pred njima sta to storila igralca Rex Harrison in Eddie Murphy. Pod scenarij in režijo za film The Voyage of Doctor Dolittle (Zgodba o doktorju Dolittlu) se bo podpisal Stephen Gaghan, ki si je s scenarijem za film Preprodajalci prislužil oskarja.