Drugi del Avatarja ne bo nared leta 2018

62-letni režiser James Cameron je leta 2009 posnel film Avatar, ki je postal najbolj dobičkonosen film vseh časov, saj je v blagajne prinesel več kot 2,6 milijarde evrov dobička. Kot smo slišali lani, bodo nadaljevanja kar štiri, a drugi del ne bo prišel na velika platna konec prihodnjega leta, kot je sprva napovedoval.



"No, 2018 se še ne bo dogajalo. Nimamo še fiksnega datuma izida filma. Ljudje morajo razumeti, da gre za kadenco izidov. Ne delamo Avatarja 2, delamo Avatar 2, 3, 4, in 5. To bo epski podvig. Torej vem, kje bom naslednjih osem let svojega življenja. Kar po svoje ni nerazumen časovni okvir," je povedal režiser, ki bo maja v Disney Worldu na Floridi ponudil novo atrakcijo Pandora: The World of Avatar.



Cameron je sicer o nadaljevanjih lani povedal, da bodo čista fantazija, precej onkraj originala in da bo to zares epska saga, v kar zagotovo ne gre dvomiti ...