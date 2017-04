Dunking Devils postali obrazi nove televizijske serije

Dunking Devils niso znani le po vrhunskih šovih akrobatskega zabijanja, temveč tudi po svojih spletnih video posnetkih, ki hitro dosežejo od nekaj sto tisoč do več milijonov ogledov. Njihovo ustvarjanje kvalitetnih viralnih vsebin ni ostalo neopaženo. Pred časom so sklenili partnersko sodelovanje z Jukin Media, eno izmed največjih globalnih medijskih hiš s področja ustvarjanja zabavnih vsebin in največje podjetje na svetu, ki se ukvarja s t.i. "user-generated" vsebinami, torej vsebinami, ki jih ustvarjajo uporabniki sami. V lanskem letu so tako Dunking Devils posneli pet epizod za People Are Awesome - njihovo znamko, ki predstavlja "navadne ljudi, ki počnejo neverjetne stvari."

Pretekli teden je v Cannesu potekala konferenca MIP TV, največja mednarodna konferenca producentov, ustvarjalcev, kupcev in distributerjev zabavnih videovsebin. Na konferenci so Jukin Media predstavili skrivnosti uspeha svojih medijskih znamk, kot so FailArmy, People Are Awesome, The Pet Collective in JukinVideo. Jukin Media imajo na spletu več kot 55 milijonov gledalcev in 1,5 milijarde mesečnih video ogledov. Po gledanosti vsebin jih postavljajo ob bok velikim produkcijskim hišam, kot je 21st Century Fox, po ogledih digitalnih medijskih vsebin pa se uvrščajo na 12. mesto na svetu.

Na konferenci so predstavniki Jukin Medie napovedali izid novega formata Fly Guys, ki bo v obliki desetih 30-minutnih TV epizod izšel pod znamko People Are Awesome. Obrazi Fly Guys bodo ravno slovenski akrobati Dunking Devils ter Filip in Blaž iz F&B Acrobatics, ki so serijo premierno predstavili kar z nastopom v živo na konferenčnem odru v Cannesu skupaj z ustanoviteljem in direktorjem Jukin Medie. Serija Fly Guys bo prikazovala izvajanje osupljivih akrobacij, ki so jih Dunking Devils do sedaj izvajali že na Savskem mostu, celjskem gradu ter na drvečem vlaku po bohinjski progi. Tokrat pa bodo v deset TV epizod ujeli premagovanje gravitacije na najrazličnejših nenavadnih lokacijah okoli celega sveta.

"Ponosen sem na našo ekipo, ki dosega pomemben napredek na področju ustvarjanja WOW spletnih vsebin. To namreč predstavlja našo strast in pomemben del našega posla. Tovrstno sodelovanje z Jukin Media je rezultat dolgoletnega trud zmožnosti, naša ekipa znova in znova pride do idej, ki osupnejo svet. V našem slogu verjamemo, da obstaja le ena prava pot navzgor. Naslednja stopnička je naše fante s serijo Fly Guys popeljati na eno izmed svetovnih TV hiš," je uspeh komentiral Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils.

"Vrhunski projekt na globalnem nivoju, na katerem s fanti premikamo meje moznega. Res nama je v cast in veliko veselje biti del te ekipe adrenalinskih odvisnezev s katerimi se poistovetimo z vsako noro, neobičajno in ekstremno idejo za podvige, katerih do sedaj se nihce ni izvedel. Povezovanje strasti s Slovensko ekipo na svetovni ravni, le kaj lepšega bi si lahko želeli," je povedal Filip Kržišnik v imenu F&B Acrobatics.