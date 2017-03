Ekipa trilogije Boter se bo zbrala na 16. festivalu Tribeca

Zagotovo bo 29. aprila edinstvena priložnost za vse privržence kultne trilogije Boter, ki jo je v treh filmih v 70. pa vse do 90. let prejšnjega stoletja na veliko platno postavil režiser Francis Ford Coppola. Na 16. festivalu Tribeca v New Yorku bodo namreč enega za drugim zavrteli prvi in drugi film (skupaj par 378 minut!), prisotni pa bodo Coppola, ki bo gostil pogovor ob 45-letnici prvega filma. Pridružili se mu bodo tudi igralci Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire in Robert De Niro, s čimer bodo zaključili letošnjo edicijo festivala.



Obenem bodo obeležili 25-letnico Steklih psov (Reservoir Dogs) Quentina Tarantina ter 15-letnico dokumentarca Bovling za Columbine Michaela Moora, ob pa bosta gosta festivala. Prišel bo tudi John Lydon, bolje poznan kot Johnny Rotten, ki bo govoril o svoji karieri po projekciji dokumentarca The Public Image Is Rotten. Festival bo sicer potekal med 19. do 30. aprilom.