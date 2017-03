Ekipa filma o Robinu Hoodu zažgala filmsko vas v Dubrovniku

V nadzorovanem požaru je zgorela vas, ki so jo v Dubrovniku postavili za snemanje novega celovečerca o srednjeveškem junaku Robinu Hoodu. To je bil tudi sklepni prizor snemanja, ki je potekalo 12 dni, v njem pa je sodelovalo 650 članov filmske ekipe, vključno z glavnimi igralci.

Požar, ki so ga v večernih urah povzročili filmski jezdeci, so simulirali s pomočjo posebnih plinskih naprav, lesene kulise pa so bile zaščitene s protipožarnimi snovmi. Vse je potekalo pod nadzorom izkušenih strokovnjakov za filmske efekte, za vsak primer pa so bili na kraju dogodka tudi gasilci.

Filmska ekipa ni skrivala navdušenja nad Dubrovnikom, ki je s svojim starim mestnim jedrom postal Nottingham. "Snemali smo 12 dni. Angažirali smo približno 700 statistov. V Dubrovnik je prišlo 650 članov filmske ekipe," je za hrvaške medije povedal menedžer za lokacije Dean Tošović.

Napovedal je, da se bo ekipa zdaj preselila v hrvaško Istro, snemanje pa bodo sklenili na Madžarskem sredi maja.

V Dubrovniku sta bila tudi priljubljena igralca Jamie Foxx in Jamie Dornan, ki sta pod taktirko režiserja Otta Bathursta igrala zvesta prijatelja Robina Hooda, Malega Johna in Willa Scarleta.

Producentsko ekipo, ki namerava posnetki trilogijo o Robinu Hoodu, je v Dubrovniku vodil izvršni producent E. Bennett Walsh. Med producenti filma je tudi Leonardo DiCaprio.

Novi filmski Robin Hood je Taron Egerton, njegova izbranka Marion pa Eva Hewson, medtem ko je nottinghamski šerif Ben Mendelshon.