Ekipa Pr'Hostar: 'Od rol se nam že rola!'

Ekipa Pr'Hostar se je razveselila še dveh zlatih rol. (Foto: Kolosej PR)

Zlati roli - nagrado, ki jo podeljujeta Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU) in Kolosej - sta filmski ekipi izročila predsednik uprave Koloseja Sergej Racman in predsednik Društva slovenskih režiserjev Miha Knific, ki je ob predaji kipcev povedal: ''V Sloveniji se pogosto zgodi, da režiserji snemajo filme, ki nahranijo zgolj njih same, Pr'Hostar pa je v prvi vrsti film, ki hrani občinstvo.''

Ekipa filma je nagradi sprejela z navdušenjem - vsi so si bili enotni, da se jim od zlatih rol že rola. Ker rekord v gledanosti ni (še) nedosegljiv (trenutno je z 208.646 gledalci na prvem mestu mladinski film Gremo mi po svoje), svoje oboževalce, sploh pa tiste, ki še niso utegnili v kino, še enkrat vabijo k smehu.

Dejan Krupić, režiser Miha Knifič, Sergej Racman in Goran Hrvaćanin (Foto: Kolosej PR)

Ponedeljek, 3. april, bo čisto poseben dan – PR'HOSTAR KINO DAN, ko se bomo lahko smejali za simbolično ceno 1 evro. Satirično komedijo, ki je do danes osvojila že šest zlatih rol, si bo po tej ceni prvi ponedeljek v aprilu mogoče ogledati v sledečih kinematografih:

Kolosej Ljubljana, Kolosej Kranj, Kolosej Maribor, Kino Bežigrad, Kino Žiri, Kino Sora Škofja Loka, Kino Velenje, Mestni kino Domžale, Kino Slovenj Gradec, Linhartova dvorana – Radovljica, Art kino Odeon – Izola, Kino Trbovlje, ZIK- kino Črnomelj, Kino gledališče Tolmin in Kino – kulturni dom Krško in Mestni kino Ptuj. Točni termini projekcij so na voljo na spletnih in Facebook straneh posameznega kinematografa.