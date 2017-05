Ekskluzivni posnetki, ki jih v seriji Usodno vino ne boste videli

Priljubljena serija Usodno vino bo po novem na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. na POP TV. Na snemanju serije Usodno vino pa ne manjka zabavnih prigod med igralci. Včasih se zgodi, da igralci pozabijo svoje besedilo, ali pa jih popade neustavljiv smeh in se jim zalomi. Ekskluzivne posnetke s snemanj si lahko pogledate v videih zgoraj.

Serijo Usodno vino lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Vse pretekle dele si lahko pogledate na VOYO.

Ne zamudite novega 77. dela 4. sezone priljubljene serije

Zorc se zaradi nove situacije počuti nemočno in nesrečno. Elizabeta se boji, da bo Zorc otroka raje žrtvoval. Martin izve, da je tiskovna konferenca še vedno aktualna, zato s tem sooči Rebeko. Mattea zanima, če je Ivan spremenil mnenje o Eriku. Martin in Rebeka se ne strinjata glede knjige, to pa pripelje do hudega spora. Maja Šantal ponudi najem Branetovega stanovanja. Eva hitro opazi napetost med Petrom in Laro. Zorc pove Ines, da bo poskrbel za otroka. Erik najde Nino v zelo slabem stanju.