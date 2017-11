Film ČUDO osvojil srca več kot 1.000 gledalcev

V sredo, 22. 11. 2017, je Kolosej v Ljubljani preplavila prijaznost in sočutje. Zgodba o dečku Auggiju, ki s svojim velikim srcem premaguje ovire vključevanja v družbo, je v svoji knjižni obliki v Sloveniji že dobro poznana, tokrat pa je navdušila tudi na velikem platnu.

Na svečani premieri Radia Ekspres so se gostje posladkali z sladkimi dobrotami in odžejali z naravnimi sokovi DANA, Založba Ocean pa je poskrbela, da so lahko tudi prelistali ali kupili knjižno uspešnico ČUDO, ki je bila večini že dobro poznana. Pred začetkom filma, ki nikogar ni pustil ravnodušnega, je Gregor Murn pozdravil občinstvo ter podelil nagrade. Med najbolj neučakanimi za začetek filma so bili prav najmlajši, saj so komaj čakali, da lahko svojega knjižnega idola končno "spoznajo" tudi na velikem platnu.

Premiere se je udeležilo tudi nekaj znanih slovencev, med drugimi Ana Maria Mitič, Tanja Divac, Katarina Benček, Miha Guštin - Gušti, Dean Windisch, Edvard Kadič, Aleš Bravničar in Danica Lovenjak. Posebne gostje pa so bile tudi avtorice priročnika za učitelje ČUDO NA RAZREDNIH URAH, profesorice OŠ Ledina. Vsi, ki so film nestrpno čakali so si enotni - to je film, ki si zasluži stoječe ovacije in si ga mora ogledati prav vsak. To je film, zaradi katerega bo svet malenkost lepši.

Film ČUDO si lahko ogledate v vseh kinih po Sloveniji. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik oglasa: Blitz