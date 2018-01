Film, ki je sprožil komunikacijo s pokojnim očetom

Ženska se pritožuje arhitektu, ki je projektiral hišo, da se tla in zidovi neznosno tresejo, ko pelje mimo hiše avtobus. "Tresenje je tako močno, da me skoraj vrže iz postelje. Če mislite, da pretiravam, preizkusite," pravi ženska.

Arhitekt res leže v posteljo. Takrat vstopi mož in začuden zavpije: "Kaj pa vi v moji postelji?!"

Arhitekt: "Saj vem, da mi ne boste verjeli, ampak na avtobus čakam!''