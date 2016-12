Filmi, ki nam bodo polepšali praznične dni

Na božični večer, 24. decembra, si boste na POP TV lahko ogledali:

14.50 – JULIE IN JULIA (Julie & Julia)

17.15 – BEETHOVNOVA BOŽIČNA AVANTURA (Beethoven’s Christmas Adventure)

20.00 – ARTUR BOŽIČEK (Arthur Christmas)

21.45 - BOŽIČ NA KVADRAT (Four Christmases),

23.20 – VRNITEV V PLAVO LAGUNO (Return to the Blue Lagoon)

Na KANAL-u A pa:

14.45 – GREMLINI (Gremlins)

16.50 – SMO ŽE KONČALI? (Are We Done Yet?),

20.00 – DRZNI PAR (The Heat)

22.15 – ZADETA MODELA 3 (A Very Harold & Kumar 3D Christmas),

23.50 – ZABAVNA ZGODBA (It's Kind of a Funny Story)



Na Silvestrovo, torej 31. decembra, vam bodo na POP TV družbo delali:

(Foto: POP TV)





Na KANAL-u A pa boste v novo leto lahko vstopili v družbi Policijske akademije. Že celo silvestrsko popoldne bo zaznamovano z dogodivščinami junakov te kultne komedije:

(Foto: POP TV)

Decembrske sobote na BRIO – GLEJ NA MAH

BRIO decembra razvaja z možnostjo ogleda serij na mah, tako lahko v soboto, 24. decembra, od 20. ure naprej uživate ob ogledu prvih 12 delov 9. serije VELIKIH POKOVCEV (The Big Bang Theory); v soboto, 31. decembra, pa 13 do 24 del iste zezone te serije.

Praznični popoldnevi na KINO

Na praznične popoldneve bodo na programu KINO na svoj račun prišli navdušenci nad Harryem Potterjem.



25.12 - Harry Potter in kamen modrosti (The Sorcerer’s Stone)

26.12 - Harry Potter in dvorana skrivnosti (The Chamber of Secrets )

27.12 - Harry Potter in jetnik iz Azkabana (The Prisoner of Azkaban)

28.12 - Harry Potter in ognjeni kelih (The Goblet of Fire)

29.12 - Harry Potter in Feniksov red (The Order of the Phoenix)

30.12 - Harry Potter in princ mešane krvi (The Half-Blood Princ)

31.12 - Harry Potter in svetinje smrti 1. (The Deathly Hallows 1)

1.1. - Harry Potter in svetinje smrti 2. ( The Deathly Hallows 2)



Decembrski petki z animiranimi filmi na OTO



23. 12. ob 19.30 – JELENČEK NIKO 2 (Niko 2),

30. 12. ob 18.30 – LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV (Ice Age: A Dawn of the Dinosaurs)