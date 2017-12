Filmski Hannibal Lecter praznuje 80 let!

Izvrstni igralec Anthony Hopkins je dopolnil 80 let. (Foto: AP)

Philip Anthony Hopkins se je rodil v Port Talbotu v Walesu v družini peka. Med letoma 1961 in 1963 je študiral na Kraljevi akademiji za dramsko umetnost v Londonu, nato v Cardiffu. Leta 1964 je v Londonu debitiral kot gledališki igralec, med letoma 1966 in 1973 se je uveljavil kot interpret Strindbergovih in Shakespearovih vlog v Narodnem gledališču.

Leta 1967 je zaigral v filmu The White Bus, leto kasneje pa je v filmu Lev pozimi, nagrajenim z oskarjem, igral Riharda Levjesrčnega. Od leta 1973 je ustvarjal v ZDA, predvsem kot karakterni filmski igralec stranskih vlog. Proslavil se je z vlogo forenzičnega psihiatra in serijskega morilca Hannibala Lecterja v kriminalni drami Ko jagenjčki obmolknejo (1991), v kateri je blestel ob Jodie Foster in za katero je prejel oskarja za glavno moško vlogo.

Lecterja je upodobil tudi v Hanibalu (2001) in Rdečem zmaju (2002). Pomembnejše vloge pa je ustvaril še v filmih Drakula (1992), Ostanki dneva (1993), Dežela senc (1994), Nixon (1995), Amistad (1997) in Ko pride Joe Black (1998). Med novejšimi so med drugim Avtocesta smrti (2016), Thor: svet teme (2013), Hitchcock (2012), Thor (2011), Obred (2011), 360 (2011), Beowulf (2007) in Vsi kraljevi možje (2006). Lani je kot dr. Robert Ford zaigral v seriji o uporu robotov proti človeku Zahodni svet, televizijski priredbi istoimenske znanstvenofantastične filmske klasike iz leta 1973.

Legendarni igralec, ki ga je sredi 70. let režiser Richard Attenborough označil za "največjega igralca svoje generacije", je dobitnik številnih nagrad in priznanj. Poleg oskarja je lastnik tudi dveh emmyjev – za Lindberghovo ugrabitev (1976), kjer je upodobil Bruna Hauptmanna, ter za Bunker (1981), v katerem je igral Adolfa Hitlerja. Leta 2006 mu je Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu namenilo nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo, od leta 1992 pa ima tudi britanski viteški naziv sir.

Hopkins je poleg oskarja prejemnik treh baft, dveh emmyjev in nagrade Cecila B. DeMilla, leta 1993 je dobil viteški naziv, leta 2003 pa zvezdo na Pločniku slave. (Foto: Reuters)

Hopkins danes živi v Malibuju v Kaliforniji. Poleg igranja ga veseli tudi slikanje. Od leta 2003 je poročen s Stello Arroyave, z nekdanjo ženo Petronello Barker pa ima 50-letno hčer Abigail Hopkins, sicer glasbenico, igralko in gledališko režiserko.