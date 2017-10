FILMSKI SPEKTAKEL, KOT GA ŠE NI BILO: LIGA PRAVIČNIH

Prvič v zgodovini filma bodo združili svoje moči in se podali v boj zoper mračne sile, ki ogrožajo človeštvo. Edinstven dogodek, ki ga enostavno ne smete zamuditi. In da boste ta zgodovinski trenutek lahko doživeli med prvimi, so vstopnice že v prodaji v vseh večjih kinodvoranah po Sloveniji!





S povrnjeno vero v človeštvo in prevzet od nesebičnega vedenja Supermana Bruce Wayne za pomoč prosi svojo novo zaveznico, Diano Prince. Svetu grozi napad največje sovražne sile vseh časov, zato se Batman in Čudežna ženska skupaj podata poiskat zaveznike, super junake, ki bi jima priskočili na pomoč v boju zoper temačne sile, kot jih svet do zdaj še ni videl. Kljub izredno močni sestavi super junakov - Batman, Čudežna ženska, Aquaman, Kiborg in Flash - vse kaže na to, da je svetu odbila zadnja ura.

Odlična igralska zasedba Gal Gadot, Amy Adams, Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller in Ray Fisher bo pod režijsko taktirko Zacka Snyderja (Batman proti Supermanu: Zora pravice in Jekleni mož) in Jossa Whedona (Maščevalci) zablestela kot Čudežna ženska, Lois Lane, Batman, Superman, Aquaman, Flash in Kiborg!

