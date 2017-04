FOTO: Akcijska poslastica združila ljubitelje adrenalinskih pregonov

Osmo nadaljevanje akcijske poslastice Hitri in drzni nam razkrije največjo grožnjo, ki je do sedaj pretila Dominicu (Vinu Dieslu) in njegovi ekipi. Bo razdor med člani in izdaja njenega vodje usoden, ali bo družini, ki je do sedaj veljala za nerazdružljivo, uspelo spet najti drug drugega?

Medtem ko Dom (Vin Diesel) in Letty (Michelle Rodriguez) uživata na zasluženem poročnem potovanju na Kubi, tudi ostali zaživijo običajno življenje daleč stran od nevarnih preizkušenj in adrenalinskih podvigov, ki so v preteklosti spremljale njihov vsakdan. A Dom po srečanju s skrivnostno Cipher (Charlize Theron) nima druge izbire, kot da se zaplete v nevaren svet kriminala in tako izda tiste, ki so mu najbližje. Družina se znajde pred največjo preizkušnjo do sedaj, ki jo mora za povrhu razrešiti še brez svojega vodje.

Pot do sprave je dolga, nevarna in ovinkasta. Neustrašna ekipa se poda na pravo odisejado in se proti kaosu in notranjim razprtijam bori na kubanskih obala, prometnih ulicah New Yorka, na odročnih poledenelih jezerih Islandije – vse v želji, da pripelje domov človeka, ki je ustvaril družino.

Prvi hollywoodski film, posnet na Kubi

Hitri in drzni 8 so prvi hollywoodski film, ki je bil posnet na Kubi in zato svojevrsten izziv. Ekipa je morala na otok pripeljati vse avtomobile, ki so jih uporabili na ulicah Havane. Za uvodno sceno filma, ki se dogaja na Kubi, so tako iz Amerike prepeljali deset Chevyjev in sedem Fordov, vključno s tovornjaki za njihov prevoz, orodjem in vsemi rezervnimi deli, za katere bi se lahko izkazalo, da jih bodo potrebovali. Na Kubi namreč ni bilo mogoče kupiti prav ničesar.

V osmem nadaljevanju franšize so se pokojnemu Paulu Walkerju poklonili s tem, da so upoštevali njegovo željo in poskrbeli, da je v filmu še več dirkanja z avtomobili.

Negativni lik je v zgodovini franšize prvič prevzela ženska. V vlogi teroristke Cipher, ki vodi igro, bomo gledali oskarjevko Charlize Theron. Močno žensko igralsko zasedbo pa dopolni še ena oskarjevka in sicer britanska igralka Helen Mirren.