FOTO: Buffy in njena ekipa po 20 letih spet združeni

Sarah Michelle Gellar – Buffy – se je 20 let po prvi predvajani epizodi kultne serije Buffy, izganjalka vampirjev združila s svojimi igralskimi kolegi, s katerimi so skupaj ustvarjali to serijo in postali idoli najstnikov po vsem svetu. Srečanje je organizirala revija Entertainment Weekly (EW).

Zdaj 39-letna igralka je z ustvarjalcem serije Jossem Whedonom in nekaterimi nekdanjimi soigralci, vključno z Jamesom Mastersem, Davidom Boreanazom, Alyson Hannigan in Sethom Greenom obujala spomine na priljubljeno serijo, ki so jo predvajali med letoma 1997 in 2003.

Gellarjeva je igrala Buffy Summers, srednješolko, ki izve, da je izganjalka vampirjev. Ko se ni bojevala z demoni, je bila zapletena v ljubezenski trikotnik med Angelom (ki ga je igral Boreanaz) in Spikom (ki ga je igral Marsters).

Tako so junaki serije videti danes:

"Mislim, da je šlo za pomembno metaforo. Serija je govorila o grozotah najstništva, ki so jih utelešale dejanske pošasti. Adolescenca je najtežje obdobje v življenju. In veliko pomeni, da veš, da nisi sam v tem," je za EW dejala Gellarjeva.

Zdaj že 54-letni Marsters se je strinjal z njo: "Buffy je bila način, preko katerega je skupina ustvarjalcev gledalcem sporočala: 'Niste sami. Vemo, kako se počutite. Sami smo doživljali isto'."

Igralci so povedali, da so izjemno hvaležni, da so bili del serije. "To je bila vloga mojega življenja," je povedala 43-letna Hanniganova, ki je igrala Buffyjino najboljšo prijateljico Willow, čeprav se je v televizijsko zgodovino vpisala tudi z vlogo v priljubljeni seriji Kako sem spoznal vajino mamo.

47-letni Boreanaz je dejal: "Imeli smo neverjetne ljudi, ki so nas potiskali naprej in naredili zgodbo o nečem tako majhnem, ki je postalo tako ogromno."

Whedon, avtor serije, je dejal, da je njihovo ponovno srečanje kar nerealno: "To je kot obletnica srednje šole, ampak veliko hujše, ker so vsi še vedno videti več kot čudovito," se je pošalil. "Upaš, da se bo kdo zanemaril, da boš ti izpadel kul, ampak se to ni zgodilo," je še dodal.

"Kot igralec si želiš, da bi enkrat odigral vlogo, ki bo pustila pečat in se je bodo za vedno spomnili. Z Buffy sem dobila veliko več. Ona je feministični izziv hierarhiji spolov. Morda je bila Buffy res Izbrana, ampak jaz sem bila tista Srečna," je ob 20-letnici Gellarjeva zapisala na Instagramu.