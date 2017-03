FOTO in VIDEO: Oboževalci Usodnega vina igralce zasuli s pismi in drugimi pozornostmi

Ne le oboževalci Gorskega zdravnika, ki se bodo s svojim priljubljenim igralcem Hansom Siglom lahko srečali 16. marca, tudi srečni oboževalci priljubljene domače serije Usodno vino bodo prišli na svoj račun.

POP TV je organiziral odmevno nagradno igro, v kateri smo gledalce prosili, da nam pošljejo z Usodnim vinom povezana pisma, risbice ali druge kreativne domislice, zmagovalci pa se bodo lahko sprehodili po studiu, kjer nastaja uspešnica Usodno vino, ter se družili z igralci.

Serijo Usodno vino lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Vse pretekle dele si lahko pogledate na VOYO.

Odziv je bil izjemen, poštarji so imeli ogromno dela, saj ste s pozornostmi zasuli svoje priljubljene igralce. Avtorji tistih najbolj izstopajočih umetnij se bodo lahko v živo srečali s svojimi junaki - o tem so zmagovalci obveščeni po pošti - a tudi ostali ne skrbite, vaša dela in sporočila niso ostala neopažena.

Goro poslanih izdelkov smo odpeljali v studio - pozabili nismo prav nobenega - in jih pokazali igralcem, da so lahko videli, koliko pomenijo gledalcem. V studiu sta jo prevzela Inja Zalta in Domen Valič, ki sta bila navdušena in ganjena nad obilico pošte, ki ste jo poslali.

Igralca nista mogla verjeti, kako zelo so se potrudili in kako zelo lepe stvari so izdelali. "Tako sem presenečena! Res hvala," je bila ganjena Inja.

Inja Zalta in Domen Valič sta bila nad poslanimi pozornostmi več kot presenečena in ganjena. (Foto: Miro Majcen)

"Te risbe in pisma so ena najlepših pohval," je dejal Domen. "Zelo lepo ste se vsi skupaj potrudili in nam to ogromno pomeni," je dodal in povedal, da bodo te pozornosti videli vsi igralci in ne dvomi, da bodo prijetno presenečeni.

Povedala sta, da bodo sladkarije z veseljem pojedli, nekaj umetnin pa bodo tudi obesili po studiu, ostalo pa si bodo med sabo razdelili igralci za spomin.

Dodala sta še, da se zelo veselita obiska zmagovalcev nagradne igre. "Z veseljem jih bomo gostili. Naj pridejo, jaz jih bom gostil, ni problema," je dejal Domen.

Vsi skupaj se zahvaljujemo vsem, ki ste si vzeli čas, se izjemno potrudili in nam poslali svoja dela.

Vabljeni tudi na uradni Facebookov profil slovenske serije Usodno vino.