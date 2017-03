FOTO in VIDEO: Svečana grajska premiera filma Lepotica in zver

Zgodba filma Lepotica in zver je bila inspiracija pri izbiri lokacije in prečudovit Ljubljanski grad je bil kulisa svečane premiere, kot je v Sloveniji še ni bilo. Na skrbno izbrani lokaciji je 150 povabljenih gostov uživalo v dobri glasbeni spremljavi, odlični hrani, slastnih sladicah in izbranem vinu. Svečano premiero so si ogledali Jan Bučar, Miha Rodman in Saša Pavlin Stošić, Tanja Ribič, Salome in drugi.

Ob prihodu je za prijetno grajsko vzdušje in ogrevanje vaših src s svojimi melodijami poskrbela Zasedba Kranjci. Podjetje Steklarna Rogaška je srečni izžrebanki podarila prečudovito vazo Delightful Day. Za brezhiben videz svečane premiere je poskrbela Tanja Vojnovič iz MUD-a. Letošnja prelepa sončna gregorjeva nedelja se je zaključila ljubezensko, filmsko in tudi gurmansko. Za nepozabne okuse in omamno lepe detajle sta poskrbela Miha Hauptman in Nejc Mastnak, za sladkanje brbončic pa je bila zadolžena Jelena Vadnjal. Vse skupaj je lepo zaokrožila kapljica pristnega slovenskega vina.

Utrinke s premiere si lahko ogledate v fotogaleriji.

Brezčasna zgodba in liki Disneyjeve animirane klasike, ki jo vsi dobro poznamo in obožujemo, je tako na zaljubljeno gregorjevo nedeljo veličastno zaživela v igrani spektakularni verziji in tako z osupljivo filmsko stvaritvijo počastila eno izmed najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb, ki so bile kadarkoli napisane.

Zgodba o čudovitem potovanju Belle, pametne, lepe in samostojne mlade ženske, ki jo zver kot ujetnico zapre v svoj grad. Kljub prestrašenosti se Belle spoprijatelji z začaranim grajskim osebjem in sčasoma vidi, da se za robustno strašnim videzom zveri skriva prijazno in dobro srce pravega princa. Princa, ki je bil nekoč znan po ekstravagantnih zabavah v svojem veličastnem gradu, kjer ga je razvajalo številno osebje. Princ postane tako važen in vase zagledan, da ko nekega dne ne sprejme v svoj ogromen grad uboge beračice, ne ve, da s tem zapečati svojo usodo, saj ga beračica, ki je čarovnica, začara v zver, njegovo osebje pa se spremeni v hišne predmete. Da bi princ, spremenjen v strašno zver, preklical strašen urok, se mora naučiti ljubiti še preden odpade zadnji list vrtnice.