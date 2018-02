FOTO in VIDEO: Zvezdniški plesalci so se spopadli s prvo koreografijo. Kako jim je šlo?

Nova sezona plesnega spektakla Zvezde plešejo je vse bližje in vse bolj za res gre. Pred tednom so se zvezdniki in profesionalni plesalci spoznali, predstavili in prvič zaplesali drug z drugim, zdaj pa so že stopili pred kamere in se spopadli s prvo skupinsko koreografijo.

Čeprav imajo profesionalni plesalci koreografije v malem prstu, so se nekateri zvezdniški plesalci z njimi spopadli prvič. "Prvič v življenju sem plesala na koreografijo. In to sem se morala naučiti v pičlih 10 minutah, " je povedala Ivica Vergan.

A je šlo kljub temu vsem fantastično od nog, in čeprav so morali neštetokrat ponavljati, energije ni zmanjkalo. Nekoliko težav jim je na začetku povzročalo le to, da so morali usklajevati plesne korake, nasmeške in hkrati še delovati sproščeno, a so hitro ujeli zabavni ritem. "Občudujem plesalce, kako lahko imajo ob vsaki ponovitvi popoln izraz na obrazu," je dejala Natalija Gros.

Kako so se imeli na snemanju pevca Rebeka Dremelj in Werner ter nekdanja plezalka Natalija Gros, pa si oglejte v zgornjem videoposnetku.

Še vedno pa ni znano, kdo bo plesal s kom. Kaj menite, katere profesionalne plesalce bi dodelili katerim zvezdnikom?