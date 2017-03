FOTO: Iryna noče izdati, kdo je njen soplesalec

Na POP TV in VOYO prihaja spektakularna pomlad, saj na male zaslone prihaja najbolj priljubljen plesni šov na svetu Zvezde plešejo. Šov poln glamurja, bleščic, dolgih nog in predvsem kvalitetnih plesnih predstav. V šovu bomo tako spremljali profesionalne slovenske plesalce, ki bodo plesali z znanimi obrazi. Pari se bodo tedensko pomerili z določeno koreografijo, kdo je s plesom najbolj prepričal pa bo ocenjevala tako stroga žirija, kot tudi vi, gledalci. V vlogi voditeljev pa bosta na plesnem parketu vrtela pete in jezike simpatična Tara Zupančič in stari maček Peter Poles.

Ena od sodelujočih bo tudi manekenka Iryna Osypenko Nemec, ki se dobro zaveda, kaj vse jo čaka: "Pričakujem veliko dela. Naporne treninge. Veliko novega znanja, novih doživetij in novih prijateljev." Iryna tako že pridno vadi, na svojem Instagram profilu pa je ponagajala svojim oboževalcem, kajti svojega soplesalca še vedno skriva. Kdo bo njen soplesalec, pa boste izvedeli že v nedeljo, 12. marca na POP TV.