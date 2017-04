FOTO: Katarina Čas in Jurij Zrnec kot par prvič skupaj pred kamerami

Katarina Čas in Jurij Zrnec sta pred kamerami skupaj nastopila prvič. (Foto: Luka Karlin)

Režiser Peter Bratuša, ki je skupaj s Špelo Levičnik Oblak tudi avtor scenarija, je glavne vloge zaupal šestim igralcem, ki v filmu igrajo tri pare: Katarini Čas in Juriju Zrnecu, Saši Pavlin Stošić in Sebastianu Cavazzi ter Jani Zupančič in Primožu Pirnatu.

Osrednje dogajanje je postavljeno v spalnice, pravzaprav v postelje, ki so glavna kulisa celotnega filma. Gre za zgodbo o odraščanju, kljub temu, da glavni liki trkajo na svoja štirideseta leta in jih vsakega po svoje zalezuje kriza srednjih let. Dogajanje je postavljeno v spalnice vseh šestih protagonistov, pravzaprav kar v njihove postelje, ki so tudi glavna kulisa celotnega filma. Med seboj se poznajo, ker so nekoč skupaj hodili v srednjo šolo, a si v filmu delijo le en sam skupen prizor. Skozi dogajanje se vsak po svoje spopadajo z dilemami in težavami, ki jim jih prinaša vsakdan – sprašujejo se, kaj narediš, ko srečaš ljubezen izpred dvajsetih let, in se ti še vedno zdi, da je to ženska tvojega življenja? Kako je, ko se v tvoje stanovanje nepričakovano naseli seksi 25-letnica, zaradi katere si zapustil svojo družino? Kaj narediš, ko se ti od višine dobesedno zvrti ...

Prebujanja glavnih likov niso zgolj fizična, ampak predvsem mentalna. Skozi film pa vsak na svoj način spoznava, da je odraščanje proces, ki se nikoli zares ne konča. Film si bodo z zanimanjem ogledali tako tisti, ki jih obdobje tovrstnega odraščanja še čaka, kot tudi tisti, ki so to prebujanje že doživeli in ostali živi.

Peter Bratuša o nastajanju svojega prvega celovečernega filma: ''Režiserji radi razmišljamo o obdobjih, ki so se nam osebno zgodila deset let nazaj. Verjetno zato, ker je to čas, ki ga poznamo bolje od tistega, ki ga trenutno živimo. Prebujanja pa so tudi delo glavnih igralcev, ki so na vajah pred začetkom snemanja filma s svojimi interpretacijami scenarij tudi soustvarjali. Nekateri prizori so bili dodani na njihovo pobudo.''

Katarina Čas (Foto: Luka Karlin)

Katarina Čas je po nekaj posnetih prizorih povedala: ''Imamo se odlično. Ekipa ni prevelika, tako da je atmosfera precej intimna. Verjetno tudi zato, ker prizore, v katerih nastopam z Jurijem, snemamo v stanovanju Petra Bratuše. Čuti se, da smo se večkrat dobili na vajah in nam je zato jasno, kam moramo pripeljati določeno sceno in kako. Vsi skupaj delujemo zelo umirjeno in efektivno. Tudi zabavno je, kar je super, saj so nočna snemanja lahko naporna. Lažje je zdržati, če delaš z usklajeno in zabavno ekipo ljudi.''

Jurij Zrnec (Foto: Luka Karlin)

ZANIMIVOSTI:

- Filmska ekipa bo film posnela v dveh stanovanjih in v eni od sob hotela Union v Ljubljani. Pred njimi je 15 snemalnih dni, zadnji je načrtovan konec maja. Film bodo sproti montirali in s tem ves čas dobivali povratne informacije.

- Snemanje sta otvorila dva od najbolj prepoznavnih obrazov svoje generacije Katarina Čas in Jurij Zrnec, ki sta pred kamerami skupaj nastopila prvič. Igralca sta v resničnem življenju dobra prijatelja, v filmu pa je njun odnos precej zapleten.

- Medtem ko se Jurij Zrnec v zadnjih mesecih posveča predvsem gledališču (odličen je v vlogi Kreona v predstavi Antigona SNG Drama), je Katarina Čas nenehno na poti. V teh dneh istočasno snema Prebujanja v Sloveniji in BBC-jevo britansko-ameriško koprodukcijsko serijo Love, Lies and Records v Veliki Britaniji.

- Prebujanja so prvi celovečerec režiserja Petra Bratuše, ki je na slovenski filmski sceni sicer prisoten že desetletja. Kot direktor fotografije se je podpisal pod prvi film neodvisne Slovenije, Anžlovarjevo komedijo Babica gre na jug, spominjamo pa se ga tudi kot režiserja serije Življenja Tomaža Kajzerja. Kot režiser po svojem filmskem debiju ne bo dolgo počival, saj ga že avgusta čaka snemanje mladinskega celovečernega filma Gajin svet.