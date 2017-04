FOTO: Mali šef osvaja Slovenijo

Risanka Mali šef že v kinematografih. (Foto: Matic Kremžar

Konec tedna je na velika platna po Sloveniji predpremierno zakorakal Mali šef in že v soboto osvojil srca več tisoč otrok in odraslih. Na nedeljski velikonočni premieri v Koloseju Ljubljana pa je vzdušje doseglo svoj vrhunec. Najmlaši, mladi in starejši, vsi so si deževni praznični dan popestili s smehom, ki je pri animiranem filmu Mali šef neizogiben, s čipsi, filmskimi nagradami in nazadnje še z veliko Mali šef torto, ki jo je bilo dovolj prav za vse.

Boštjan Romih in Primož Ekart - Mali šef. (Foto: Matic Kremžar

Jani Jugovic, njegov sin Taj in Teja Perjet (Foto: Matic Kremžar

Na dogodku ni manjkalo znanih obrazov, prav tako pa se je ogledu pridružila tudi sinhronizacijska ekipa (Primož Ekart, Sebastijan Kušar, Matevž Mueller, Uroš Buh, Julija Golob in Luka Rupert), ki je pred začetkom publiki zaupala nekaj detajlov iz snemanja in ustvarjanja sinhronizacije, dogajanje pa je odlično kot vedno povezoval Boštjan Romih, ki je bil nad filmom naravnost navdušen.

DreamWorks, pri katerem so nastale risane uspešnice Shrek, Kung Fu Panda in Madagascar, predstavlja za umret smešno družinsko komedijo o tem, kako zelo prihod novorojenčka vpliva na družino, vse skupaj pa je podano skozi oči prisrčno nezanesljivega pripovedovalca – namreč sedemletnega Tima, ki ima nadvse bujno domišljijo.



Nadvse nenavadni»mali šef v Timov dom prispe v taksiju, odet v pražnjo poslovno obleko, s poslovno aktovko v roki in z glasom Primoža Ekarta (v angleškem izvirniku glas Aleca Baldwina). A vojna med bratcema se obotavljivo poleže, ko Tim ugotovi, da je mali šef v resnici vohun na čisto posebni tajni nalogi in da mu lahko pomaga le on. Malčka se zapleteta v neverjetno dogodivščino, saj morata zatreti kruto zaroto, v kateri ne manjka niti spopad epskih razsežnosti med malimi kužki in dojenčki.

V slovenski sinhronizaciji so za glasove poleg Ekarta poskrbeli Uroš Maček, Štefan Kušar, Tjaša Železnik, Matevž Müller, Sebastijan Kušar, Uroš Buh (ki je sinhronizacijo tudi režiral) in Julija Golob. (Foto: Blitz)