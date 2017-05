FOTO: MTV orje ledino: prve nagrade, ki niso ločene po spolu

V Hollywoodu se je odvila podelitev znamenitih filmskih in televizijskih nagrad MTV Movie & TV Awards. Podelitev, ki slavi največje in najboljše filme in televizijske serije, je vodil igralec Adam Devine, ki se je v uvodni točki ponorčeval iz filma Lepotica in zver, ki je sicer dobil nagrado za najboljši film preteklega leta.

Namesto klasičnih kategorij je ta podelitev znana po svojevrstnih kategorijah: med drugim podeljujejo nagrade za najbolj ganljiv trenutek na ekranu, najboljši poljub, najboljšega heroja in najboljšega zlobneža. In kdo so drugi zmagovalci večera?

Serija leta je postala Stranger Things.

Najboljša serija leta je postala serija Stranger things, ki izstopa po precej mladi igralski zasedbi. (Foto: AP)

Po tem, ko je film Moonlight že osvojil najbolj prestižno nagrado izmed vseh – oskarja za najboljši film – je zdaj prejel novo nagrado, in to takšno, ki prestavlja zgodovinski mejnik. Igralca Ashton Sanders in Jharrel Jerome sta namreč pričarala najboljši poljub na ekranu, to pa je prvič, da je v kategoriji najboljšega poljuba slavil gejevski poljub. Zato je ta nagrada igralcema pomenila še toliko več.

"Ta nagrada je večja od Jharrela in mene," je v ganljivem govoru povedal Sanders. "To predstavlja več kot poljub. To je za vse, ki se počutijo kot izobčenci. Vse vas imava rada in se vam zahvaljujeva," je dodal.

Najboljšega heroja je odigrala Taraji P. Henson v filmu Skriti faktorji, najboljšega zlobneža pa Jeffrey Dean Morgan v Živih mrtvecih (The Walking Dead).

Nagrado za najboljšega voditelja oddaje si je z vodenjem oddaje The Daily Show prislužil Trevor Noah.

Posebnost nagrad je, da kategorij ne ločujejo po spolu, in tako so v vseh kategorijah hkrati nominirani tako moški kot ženske, kar je še posebej pohvalila igralka Emma Watson, ki je prejela nagrado za najboljšo igralko (za vlogo v filmu Lepotica in zver). "Prve igralske nagrade v zgodovini, ki ne ločujejo nominirancev po spolu, povedo nekaj o načinu, na katerega dojemamo človeško izkušnjo. MTV-jeva poteza, da ustvari brezspolne nagrade za igro, vsakomur pomeni nekaj drugega, a meni pove, da je smisel igranja, da se postaviš v čevlje nekoga drugega. In tega ni treba ločevati v dve kategoriji," je povedala ob sprejemu nagrade.

Emma Watson je pohvalila odločitev MTV-ja, da prvič v zgodovini pri podeljevanju nagrad pozabijo na ločevanje po spolu. (Foto: AP)

Čeprav je bilo med nominiranci veliko odmevnih zvezdniških imen, so vso pozornost nedvomno ukradli najmlajši. Nagrado za najboljšo igralko/igralca v seriji pa si je prislužila le 13-letna Millie Bobby Brown za igranje v seriji Stranger Things. Množico je prevzela s svojim čustvenim govorom, med katerim ni mogla zadrževati solz: "Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste glasovali, in še posebej MTV-ju. Želim se zahvaliti soigralcem in tehnični ekipi, ki so postali moja družina. Rada vas imam," je dejala.

Najbolj ganljiv trenutek sta ustvarila Jack (Milo Ventimiglia) in Randall (Lonnie Chavis) iz serije This is us, ko sta s treningom karateja v jok spravila največ gledalcev.

Filmska oče in sin Milo Ventimiglia in Lonnie Chavis sta s prizorom treninga karateja v jok spravila največ gledalcev. (Foto: AP)

Najboljši igralski duo sta postala Hugh Jackman in 12-letna Dafne Keen za film Logan.

Nagrado za najboljši boj proti sistemu je osvojil film skriti faktorji.

Franšiza Hitri in drzni je osvojila generacijsko nagrado. Prvič se je zgodilo, da nagrade ni dobil posamezni igralec, temveč cela ekipa. "Moram se zahvaliti generaciji, ki je bil pripravljena sprejeti to multikulturno franšizo, v kateri ni pomembno, kakšne barve je tvoja polt in iz katete države si ... Ko si družina, si družina," je v zahvalnem govoru povedal Vin Diesel.