FOTO: Po Nini in Martinu se bosta za ljubezen borila Irena in Rok

Lara Komar kot Irena Rot in Tadej Pišek kot Rok Slak (Foto: POP TV)

V novi originalni slovenski seriji Reka ljubezni bomo spremljali zgodbo simpatičnega in talentiranega mizarja z Dolenjske Roka in prikupne fotografinje iz mesta Irene. V Rokove čevlje bo stopil Tadej Pišek, za fotoaparat pa bo poprijela Lara Komar.

''Tri mesece sem bila na turneji po Italiji s Schnitzlerjevo predstavo. Imeli smo dva prosta dneva in sem se vrnila domov v Trst. Ko sem pristala na letališču, sem dobila klic iz Ljubljane. Vabili so me na avdicijo za novo serijo. Bila sem izčrpana in ne maram avdicij, ampak sem privolila. Spoznala sem Nejca in na avdiciji mi je bilo nepričakovano lepo. Takrat se nisem zavedala, da se je začenjalo novo poglavje v mojem življenju. Ko so mi javili, da sem bila zbrana za vlogo Irene in da so za Roka zbrali Tadeja Piška je bil to dodatni znak, da moram bit jaz Irena. Podarili so mi roza zapestnico, na kateri piše Irena, jaz pa sem Tadeju podarila zeleno zapestnico z imenom Rok. In sem stopila v to novo zgodbo, ki je obenem nova zgodba v mojem življenju,'' je povedala Lara, ki ima z novim likom veliko skupnega.

''Tako kot Lara je tudi Irena nasmejana, z odprtim srcem sprejema vsako osebo in nasploh vse, lepo in grdo, kar sreča na poti. Tako kot sebe, tudi Ireno spoznavam in odkrivam dan za dnem, doživljam vse, kar se ji dogaja, srečujem kolege in like, ki jih nosijo, gradim odnose, ki hkrati gradijo to, kar sem jaz in kar je Irena. Nova pot, novi sopotniki, duše igralcev in likov, tehnična ekipa, nove pokrajine, Krka, Ljubljana, Irenina soba, nove izkušnje in izzivi, fotografski aparat, nova frizura, roza superge, zbujanje ob štirih zjutraj in maska v studiu ob šestih, ogenj v gozdu in počrneli obrazi, modre oči in topli objemi z ljudmi, ki skupaj z mano gradijo novo zgodbo. Kdo je Irena Rot in kdo je Lara Komar bom z navdušenjem, radovednostjo, vznemirjenostjo, počasi odkrivala in razkrivala na novem potovanju v neznano…''

Njuna pot do sreče bo vse prej kot lahka. (Foto: Miro Majcen)

Tako kot bo svoj lik odkrivala Lara, ga bo spoznaval tudi njen soigralec Tadej Pišek: ''Snemanje Reke ljubezni je izziv tako za igralce kot tudi ostalo ekipo ustvarjalcev serije. Zame je to prva večja vloga v seriji in zato pristopam do oblikovanja lika Roka z velikim spoštovanjem. Zakoni gledališke igre in odrskega ustvarjanja tukaj izginejo in vse igralske obrti se je treba naučiti znova. Kot se je treba vsak dan na novo naučiti tudi ogromne količine teksta. To pomeni veliko dela, predanosti seriji in medsebojnega zaupanja. Ekipa se je v teh začetnih tednih že dodobra spoznala in sinhronizirala v vsakodnevnem skupnem delu. Vsak dan se snema približno 12 ur, v enem dnevu posnamemo ogromno različnih scen, kar zahteva odlično organizacijo vseh prisotnih. Še vedno pa se tudi šalimo in zabavamo, marsikaj pa nas tudi preseneti. Na primer, ko smo snemali ljubezensko sceno med Rokom in Ireno smo morali prizor neštetokrat prekinit in ponavljat, ker so se očitno tisti dan vse letalske linije preusmerile čez Krko in je zvok letala zmotil skoraj vsako ponovitev prizora. Ko pa se je letalski promet končno umiril, smo hoteli hitro posneti prizor, takrat pa se je mimo pripeljal gospod s traktorjem ... Upam, da se bo naše delo obrestovalo, da se bo dobra energija s snemanja prenesla tudi na televizijske ekrane in da bo ta zgodba, polna ljubezni, prijateljskih in sovražnih odnosov, napetih trenutkov in zapletov, segla do src naših gledalcev.''

Nocoj ob 19.40 ne zamudite POP IN-a, kjer boste videli prve posnetke iz zakulisja snemanja nove serije Reka ljubezni.

A njuna pot do sreče bo vse prej kot lahka. V idilični vasi ob Krki se začnejo dogajati sumljive stvari. Nekdo namreč podtika požare in seje strah v kosti neslutečim vaščanom in gasilcem.

Spletke komaj čakajo, da stegnejo svoje kremplje okrog vratu romantičnih parov, ki jih vžgejo iskre ogromnega požara ... A ljubezen vse reši. In vse poruši. Ljubezen do družine. Ljubezen do dekleta. In ljubezen do partnerja. Ljubezen do domačije, reke in Krke.

Drzni zapleti, vroče ljubezni, prelepa dolenjska pokrajina, zabavne prigode – vse to vas že jeseni čaka na POP TV v seriji Reka ljubezni.