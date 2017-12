FOTO: Pokukajte v zakulisje snemanja prav posebne voščilnice

Pa je tukaj, veseli december! Za zabavni vstop vanj je VOYO poskrbel z novo sezono serije V dvoje, v prazničnem duhu pa vam ogled prvega dela podarja.

Poleg tega pa je POP TV za svoje zveste gledalce posnel novo zabavno in prav posebno božično voščilnico, v kateri so nastopili naši znani obrazi Tara Zupančič, Lara Komar, Tadej Pišek, Peter Poles, Lado Bizovičar, Sanja Modrić, Darja Zgonc, Edi Pucer, Natalija Bratkovič, Teja Glažar in Marinka Štern.

Scenarij je nastal v oddelku promocije POP TV, na režiserski stol pa se je usedel eden izmed režiserjev Reke ljubezni, Nejc Levstik.

Snemanje je bilo tudi naporno, saj so prvi igralci in voditelji na set prišli že ob petih zjutraj, kjer so jih v roke vzele vizažistke in stilstikte Reke ljubezni in POP TV. In čeprav je trajalo ves dan, je minilo kot blisk, saj Petru Polesu ni z manjkalo šal. Svoje soigralce je zabaval s šalami, največ smeha je požela tista o zajcu: "Kako leti zajec čez hrib? Z orlom!"

Ob takšni pisani druščini seveda ni manjkalo smeha, zabave in toplega vzdušja, ki ga boste ob ogledu voščilnice nedvomno začutili tudi sami.

Božično voščilnico si boste lahko na POP TV pogledali že v ponedeljek zvečer, ne zamudite je!