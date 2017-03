FOTO: Pridni treningi, polnjenje baterij in veliko druženja

Hvala cist vsakmu za podporo;) #tnx #zvezdeplesejo #fun #demarteam #chorchypsi #martinaplohl A post shared by Denis Porčič Chorchyp (@chorchyp) on Mar 20, 2017 at 12:03pm PDT

Denis Porčić Chorchyp in Martina Plohl še naprej v oddaji Zvezde plešejo vzdržujeta svojo pozo "lepotica in zver", saj je njun ples poln gibov, vzetih iz borilnih veščin, kar se zlije v zanimivo in atraktivno mešanico, s čimer presenetita vsak teden. Očitno sta, tudi z majicami, pokazala, da mislita zares. A kdo je lepotica in kdo zver?

Hvala @zvezdeplesejo zato, da sem spoznala osebo z velikanskim srcem.. ❤#dance #zvezdeplesejo #dancingwiththestars #lovedance A post shared by Iryna Osypenko Nemec Official (@iryna_osypenko_nemec) on Mar 20, 2017 at 2:34pm PDT

Iryna Osypenko Nemec je po drugi oddaji padla v prijateljski objem Urške Vučak Markež, in ob simpatično fotografijo zapisala "hvala, Zvezde plešejo zato, da sem spoznala osebo z velikanskim srcem." Očitno so se in se bodo v šovu spletna dobra in pristna prijateljstva.

Evo zdej gre zares na vrsti sva 3 z st.10! Drzite pesti!;) A post shared by jernej (@jernejtozon) on Mar 19, 2017 at 11:29am PDT

Član skupine Čuki Jernej Tozon se je družil z družino svoje soplesalke Jagode Batagelj.

Kratka pavza �de05 #zvezdeplesejo2017 #plesnapomlad #plešiteznami #trainingday #noteasyatall #leticiainmatej A post shared by Leticia Yebuah (@leticiasy) on Mar 23, 2017 at 3:32am PDT

Leticia Slapnik Yebuah pa si je vzela kratek premor med treningom s svojim soplesalcem Matejem Krajcerjem in ovekovečila svoje noge v plesnih čevljih.

