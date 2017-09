FOTO: 'To leto je bilo za ženske na televiziji neverjetno'

V Los Angelesu so podelili prestižne nagrade za najboljše televizijske dosežke, emmyje. Letošnjo, že 69. podelitev, je vodil komični voditelj večernih oddaj Stephen Colbert.

Najboljša dramska serija je postala The Handmaid's Tale, najboljša komična serija Podpredsednica, najboljša kratka serija pa Big Little Lies.

"To leto je bilo za ženske na televiziji neverjetno. Hvala vam, da ste nam dale vse te zgodbe," je ob prejemu kipca dejala igralka in izvršna producentka zmagovalne kratke serije Big Little Lies Reese Witherspoon. "To je prijateljstvo, iz katerega se je ustvarila priložnost, priložnosti so se ustvarile iz frustracij, ker nam niso ponujali dobrih vlog, zato naj bo zdaj več odličnih vlog za ženske, prosim. Hvala," je dodala soigralka in izvršna producentka Nicole Kidman, ki je za vlogo v seriji osvojila emmyja za glavno žensko vlogo v kratki seriji.

"Sem tudi mati in žena. Imam dve deklici – Sunny in Faith – in mojega dragega Keitha, ki sem ga prosila, da mi pomaga hoditi po tej umetniški poti, in vsi skupaj so za to morali toliko žrtvovati. Torej, ta nagrada je vaša," je dejala Nicole, ko je sprejela nagrado za najboljšo igralko v kratki seriji. "Želim, da imata moji deklici tega emmyja na polici in si vsakič, ko ga pogledata, rečeta: Vsakič, ko me mama ni pospremila v posteljo, je bilo zaradi tega," je dejala. Prav tako ni mogla mimo težke tematike serije. "Govorimo o nasilju v družini. To je zapletena, zahrbtna bolezen. Veliko pogostejša je, kot si dovolimo misliti. Prepojena je s sramom in skrivnostnostjo," je dejala.

Nicole Kidman je osvojila nagrado za svojo serijo Big Little Lies in vlogo v njej. (Foto: AP)

Že šesto leto zapored je v kategoriji glavne ženske igralke v komični seriji z vlogo v seriji Podpredsednica zmagala Julia Louis-Dreyfus in tako podrla rekord, saj kaj takšnega še ni uspelo nobenemu igralcu v zgodovini. Najboljši glavni igralec v komični seriji je Donald Glover (Atlanta).

Najboljša igralka v dramski seriji je postala Elisabeth Moss z igro v seriji The Handmaid's Tale. Nagrado za najboljšega igralca v dramski seriji pa si je z vlogo v This is Us prislužil Sterling K. Brow.

Najboljši igralec v kratki seriji je Riz Ahmed (The Night Of), najboljša pogovorna oddaja Last Week Tonight With John Oliver, najboljša ženska stranska igralka v dramski seriji Ann Dowd (The Handmaid's Tale), najboljši stranski igralec v dramski seriji John Lithgow (The Crown).

Najboljša stranska igralka v komični seriji je Kate McKinnon (Saturday Night Live), ki je v zahvalnem govoru dejala: "Biti del te sezone oddaje je bila najbolj pomenljiva stvar, ki jo bom kdaj naredila, zato bi verjetno morala zdaj nehati." "Želim se zahvaliti tudi Hillary Clinton za njeno gracioznost in pogum," je dodala. Kate jo namreč v tej komični oddaji igra.

Najboljši stranski igralec v komični seriji Alec Baldwin, prav tako za serijo Saturday Night Live, ki v njej upodablja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Gospod predsednik, tukaj je končno vaš emmy," je dejal, saj je Trump že večkrat dejal, da bi si ga tudi njegova oddaja Vajenec zaslužila. "Želim se zahvaliti ženi – v treh letih sva imela tri otroke, zadnje leto, odkar upodabljam predsednika, pa ne. Sprašujem se, če obstaja povezava – če si nadeneš tisto oranžno lasuljo, to deluje kot kontracepcija, verjemite mi!," se je pošalil.

Nagradi za najboljša stranska igralca v kratki seriji sta osvojila Laura Dern in Alexander Skarsgärd, oba za serijo Big Little Lies. "Igram že od 11. leta in mislim, da sem v vseh teh letih delala z 12 ženskami, zato se želim zahvaliti televizijski akademiji, da je počastila našo serijo," je povedala Dernova. Zahvalila se je tudi mamam soigralk in producentk serije Nicole Kidman in Reese Witherspoon: "Hvala vama, ne samo, ker sta nam dali dve izjemni ženski, ampak tudi izjemno pametni, ker zaradi njih dobim takšne vloge."

Najboljši televizijski film je postal Black Mirror: San Junipero, najboljša igrana zabavna oddaja pa Saturday Night Live.

Na odru so se med podeljevanjem nagrade združile tudi legendarne igralke Lily Tomlin, Dolly Parton in Jane Fonda. (Foto: AP)

Na odru so se med podeljevanjem nagrade združile tudi legendarne igralke Lily Tomlin, Dolly Parton in Jane Fonda, ki so skupaj igrale v komediji iz leta 1980 Od devetih do petih. "Komaj sem čakala to ponovno združitev. Upam samo, da bom dobila tisto vrečkico z vibratorjem Grace in Frankie," se je pošalila. Tomlinova in Fonda namreč zdaj igrata v komični seriji, kjer se v zrelih letih lotita podjetništva in naredita vibratorje za starejše dame z občutljivimi zapestji.

Oprah sicer ni dobila nagrade, je pa vseeno bila dovolj že sama prisotnost nesporne televizijske kraljice, zato so se nanjo spomnili tudi v zahvalnih govorih. "Rad bi se zahvalil Oprah, samo zato, ker sedi v dvorani in bi bilo neprimerno, če se ne bi," je ob sprejemu nagrade za najboljšo pogovorno oddajo dejal John Oliver. "Spoznal sem jo samo enkrat. Bilo je, kot bi spoznal kraljico, samo veliko bolje," je dodal.