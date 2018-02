FOTO: Tudi znani težko dočakali epilog erotične sage

Filmska trilogija Petdeset odtenkov je upodobitev erotičnih knjižnih uspešnic, ki so postale svetovni fenomen. In zaradi tega sta najbolj vroči par v hipu postala Anastasia Steele in Christian Grey, ki ju v trilogiji Petdeset odtenkov na velikem platnu upodabljata Dakota Johnson in Jamie Dornan.

Svetovna premiera težko pričakovanega sklepnega dejanja erotične drame Petdeset odtenkov svobode se je pred dnevi odvila v Parizu, zdaj pa so na svoj račun prišli tudi slovenski gledalci. Kako se je zaključilo zadnje poglavje najbolj vznemirljive erotične zgodbe tega stoletja Petdeset odtenkov svobode (Fifty Shades Freed) so včeraj preverili številni obiskovalci ljubljanskega Koloseja. Film je bil odlična izbira za obisk kina s prijateljicami, nekatere obiskovalke pa so prišle v spremstvu svojih izbrancev.

Jana Morelj in Miha Deželak (Foto: Kolosej)

Za dobro vzdušje pred filmom sta skrbela radijska voditelja Miha Deželak in Jana Morelj, ki je pred dnevi sporočila veselo novico, da pričakuje dojenčka.

Med znanimi, ki so si ogledali zadnji del trilogije, so bili Maja Založnik, Miki Vlahovič z ženo Petro, Challe Salle, Danica Lovenjak in drugi.

Na velikem platnu je svoj vrhunec tako doživela ena najbolj erotičnih zgodb tega stoletja, ki razkriva, kakšno skupno življenje si ustvarita glavna lika trilogije, ki se v zadnje poglavje svoje zgodbe podajata kot gospa in gospod Grey. Mladoporočenca uživata v luksuznem življenju v dvoje in se strastno predajata drug drugemu, ko se pojavijo nove grožnje, ki lahko njuno skupno srečo uničijo še preden se je sploh začela.

Utrinke s slovenske premiere v ljubljanjskem koloseju si lahko ogledate v fotogaleriji zgoraj.

